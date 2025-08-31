नई दिल्ली: अमेरिका के एक पत्रकार ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है. उन्होंने रविवार को कहा कि भारत 'कोई स्कूली बच्चा नहीं' है. जिसपर अमेरिका अपना हुक्म चलाए और उसे बताए कि उसे कहां से तेल खरीदना है और कहां से नहीं.
अमेरिकी पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार रिक सांचेज ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी फैसले को 'डिसरेस्पेक्ट फुल एंड इग्नोरेंट पॉलिसी' करार दिया. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, जिससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है.
रिक सांचेज ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सेकेंडरी टैरिफ पर अमेरिका का फैसला ज़्यादातर लोगों की नजर में बेहद बेतुका है और यह भारत के साथ स्कूली बच्चों जैसा व्यवहार करने जैसा है, जिन्हें यह बताने की जरूरत है कि उन्हें क्या करना है.
'यह अज्ञानतापूर्ण नीति है'
उन्होंने कहा, " यह [ट्रंप प्रशासन की] एक अपमानजनक और अज्ञानतापूर्ण नीति है... क्योंकि वे रूस के दृष्टिकोण से यूक्रेन युद्ध के कारणों को नहीं समझते हैं... आपको इसे ध्यान में रखना होगा, जिसका कुछ हद तक प्रधानमंत्री मोदी को भी ध्यान रखना होगा... अपमानजनक हिस्सा तब आता है, जब आप भारत जैसे देश के साथ, उसके इतिहास, संसाधनों और क्षमताओं के साथ, एक स्कूली बच्चे जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं."
#WATCH | On US President Donald Trump imposing a penalty on India for purchasing Russian oil, US Journalist and Political Commentator Rick Sanchez says, " it's a disrespectful and ignorant policy. they're treating india like schoolchildren who need to be told what to do. india's… pic.twitter.com/Ozgsmzyejv— ANI (@ANI) August 31, 2025
पत्रकार ने आगे कहा,"बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत की शुरुआत गांधी से हुई थी... हालांकि, भारत ने दुनिया के लिए जो किया है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि यूरोप और मेसोपोटामिया ने हासिल किया है..."
'विनाशकारी और परिवर्तनकारी क्षण'
पत्रकार ने कहा कि यह एक विनाशकारी और परिवर्तनकारी क्षण था जब भारत ने अमेरिका से कहा कि उसे यह निर्देश नहीं दिया जा सकता कि वह किससे तेल खरीदे. सांचेज ने ट्रंप द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत पर जुर्माना लगाने के बारे में पूछे जाने पर कहा, "जब भारत ने अमेरिका की ओर देखा और कहा, 'आप हमें यह नहीं बताएंगे कि हम किससे तेल खरीद सकते हैं और किससे नहीं,' तो यह एक विनाशकारी और परिवर्तनकारी क्षण था."
उन्होंने कहा कि इतिहासकार एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे कि यही वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दुनिया पर शासन कर रहे पुराने यूरोपीय अमेरिका की शक्ति वास्तव में कम होने लगी थी... इसका मतलब यह नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पतन हो रहा है. शक्ति के दृष्टिकोण से यह ग्लोबल साउथ की ओर शिफ्ट होने वाला है, जिसमें प्रमुख देश भारत और चीन के साथ-साथ रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील भी होंगे."
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा?
ट्रंप द्वारा बार-बार यह दावा किए जाने पर कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान व्यापार का हवाला देते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम करवाया था सांचेज ने कहा, "क्या ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी-कभी बदले की भावना, द्वेष और अवैज्ञानिक सोच के आधार पर फैसले लेते हैं? हां, बिल्कुल, वह ऐसे ही हैं."
जेफरीज की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर सांचेज ने कहा कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी जेफरीज ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ मुख्य रूप से भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता की अनुमति न मिलने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी का परिणाम है.
सांचेज ने कहा, "आज कई अमेरिकी नेता जिस बात से नाराज हैं, वह है किसी भी समस्या की उत्पत्ति, इतिहास और संस्कृति को समझने में नाकामी. उनकी प्रतिक्रिया अक्सर केबल न्यूज पर देखी गई बातों पर आधारित होती है."
पीटर नवारो की भारत विरोधी कमेंट हास्यास्पद
सांचेज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी पीटर नवारो की भारत विरोधी हालिया टिप्पणियों को बेहद हास्यास्पद बताया. बता दें कि व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने हाल ही में रूस-यूक्रेन संघर्ष को प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध कहा था. नवारो के बारे में बात करते हुए सांचेज़ ने कहा, "वह बहुत समझदार व्यक्ति नहीं हैं. उन्हें कभी भी एक बड़ा विचारक नहीं माना गया."
