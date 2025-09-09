ETV Bharat / bharat

ओडिशा: डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गाय के पेट से 50 किलो प्लास्टिक निकाली

ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर में यह गाय कई दिनों से सड़क किनारे तड़प रही थी. इसके बाद लोगों ने पशु हेल्पलाइन को सूचना दी.

50 kg of Plastic Surgically Removed from Cow Stomach in Berhampur of Odisha
गाय-प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 7:15 PM IST

3 Min Read
ब्रह्मपुर: ओडिशा के गंजाम जिले के ब्रह्मपुर शहर में सोमवार को एक गाय के पेट से 50 किलो प्लास्टिक का कचरा निकला गया. बेजुबान जानवर के पेट से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री, जिसका आम जनता द्वारा उपयोग किया जाता है, निकलने से लोग हैरान रह गए. हालांकि यह घटना नई नहीं है, यह अक्सर होती रहती है, इसलिए प्रशासन ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बताया गया है कि शहर में पिछले कुछ दिनों से एक गाय बीमार पड़ी थी. जब स्थानीय लोगों ने हिलपटना बड़ासाही मुख्य मार्ग पर गाय को दर्द से तड़पते देखा तो पशु सहायता संख्या - 1962 पर संपर्क किया. सूचना मिलने पर पशु अस्पताल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. गाय का इलाज किया गया और उसे इंजेक्शन दिए गए, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ. बाद में, शहर में बारिश और ठंड के कारण दर्द से तड़पती गाय को देखकर स्थानीय निवासी ने एक बार फिर स्थानीय नगरसेवक संजीत पाणिग्रही को सूचित किया. पार्षद से खबर मिलने के बाद पशु प्रेमी ललातेंदु चौधरी मौके पर पहुंचे और बेहतर इलाज के लिए स्थानीय जिला चिकित्सा अधिकारी अंजन दास को घटना की जानकारी दी.

बीमार गाय
बीमार गाय (ETV Bharat)

आखिरकार, गाय को मौके से बचाकर पशु चिकित्सालय ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जब पाया कि गाय के पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉ. सत्य नारायण कर ने पहले गाय का ऑपरेशन किया, जो अब ठीक है. पशु प्रेमी ललातेंदु चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि सर्जरी के बाद पेट से करीब 10 किलो, फिर 40 किलो और कुल 50 किलो प्लास्टिक सामग्री निकली. सर्जरी के बाद गाय अब स्वस्थ है.

दो डॉक्टर और छह कर्मचारियों ने किया ऑपरेशन
डॉ. कर ने ईटीवी भारत को बताया कि इस ऑपरेशन में दो डॉक्टर और छह कर्मचारी शामिल थे. साथ ही जानवरों का इलाज कर रहे एक अन्य एम्बुलेंस डॉक्टर भी शामिल थे. इस सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान मुख्य रूप से पशु चिकित्सालय के कर्मचारी हरि चंद्र नायक, राम चंद्र साहू समेत कई कर्मचारियों और पशु प्रेमियों ने सहयोग किया.

ब्रह्मपुर शहर में गाय के पेट से पॉलीथीन निकलने की ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं. बताया जाता है कि इससे पहले भी एक गाय के पेट से सर्जिकल ऑपरेशन करके पॉलीथीन निकाला गया था. पिछले साल जुलाई में भी इसी तरह एक और गाय के पेट से पॉलीथीन निकाला गया था. इसी तरह, 2023 में भी एक गाय के पेट से पॉलीथीन निकलने की बात पशु प्रेमी लालतेंदु चौधरी ने कही थी.

ब्रह्मपुर शहर में गाय के पेट से इतनी बड़ी मात्रा में पॉलीथीन निकलने की घटनाओं के संबंध में महानगर निगम के उपायुक्त आशीर्वाद बेहरा ने बताया कि आने वाले दिनों में इस अभियान का विस्तार करने की योजना है. इस संबंध में जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे पॉलीथिन का उपयोग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

