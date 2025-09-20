सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल! जूनीगढ़ी इलाके में भी पथराव, 50 लोग पुलिस हिरासत में
पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तुरंत कार्रवाई की. इस दौरान पचास लोगों को हिरासत में लिया गया.
Published : September 20, 2025 at 2:46 PM IST
वडोदरा: गुजरात पुलिस ने वडोदरा के जुनीगढ़ी इलाके में शुक्रवार देर रात पथराव की घटना के बाद शनिवार को कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया है. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी.
वडोदरा पुलिस के मुताबिक, यह अशांति एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद शुरू हुई, जिसके बाद तनाव फैल गया और लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए शहर के पुलिस स्टेशन पहुंच गए. भीड़ के तितर-बितर होते समय, भीड़ में से कुछ लोगों ने कथित तौर पर एक नवरात्रि पंडाल पर हमला किया, पास में खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त किया और इलाके में पथराव किया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए तुरंत कार्रवाई की.
#WATCH | Vadodara, Gujarat | Several vehicles were damaged after a stone pelting incident took place last night in the Junagarhi area over an alleged objectionable social media post. Police have been deployed at the spot— ANI (@ANI) September 20, 2025
According to the police, 50 people have been detained so… https://t.co/WCNMU3nobP pic.twitter.com/npqQqBnJaD
सोशल मीडिया पोस्ट पर पथराव की घटना के बारे में डीसीपी एंड्रयू मैकवान ने पूरी जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई को दी. उन्होंने कहा कि, स्थिति कुल मिलाकर शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है. उन्होंने बताया कि, सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट सामने आई थी, जिसके बाद लोगों ने सिटी पुलिस स्टेशन के पास (कल रात) विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान जूनीगढ़ी इलाके में भी पथराव हुआ. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया. उन्होंने कहा कि, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने मामले में 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है.
#WATCH | Vadodara, Gujarat | Regarding the stone pelting incident over a social media post, DCP Andrew Macwan says, " the situation is overall peaceful and under control... an objectionable post appeared on social media, prompting people to protest near the city police station… pic.twitter.com/rADYoLEYb5— ANI (@ANI) September 20, 2025
पुलिस स्थिति पर नजर रख रही है और एफआईआर दर्ज कर रही है. पुलिस जनता से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. डीसीपी ने कहा कि, मामले पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि, वडोदरा शहर में पुलिस गश्त होगी ताकि सभी लोग आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मना सकें. मामले में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. उन्होंने कहा कि, घायलों में नागरिक और पुलिसकर्मी शामिल हैं.
पिछले हफ्ते, कर्नाटक के मद्दुर कस्बे में भी पथराव की घटना सामने आई थी. गणपति जुलूस के दौरान पथराव के बाद 8 सितंबर को मद्दुर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था. बाद में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया.
इससे पहले, एक हिंदू समर्थक संगठन ने इस घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया था. यह घटना कथित तौर पर एक मस्जिद के पास से गुजर रहे गणपति जुलूस के दौरान हुई थी. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि जुलूस को उस इलाके में ज्यादा देर तक न रुकने के लिए कहा गया था. जब जुलूस मस्जिद के पास से गुज़रा, तो हल्की झड़प हुई.
मुख्यमंत्री ने कहा कि, पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों को चेतावनी दी थी कि वे वहां ज्यादा देर तक न रुकें. उस समय, कुछ पथराव हुआ... जब जुलूस मस्जिद के सामने से गुजरा, तो झड़प हो गई. हल्का लाठीचार्ज किया गया. जब लोग उपद्रव मचाने के लिए समूहों में इकट्ठा हुए, तो हल्का लाठीचार्ज किया गया. मुख्यमंत्री ने पथराव की घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया था, साथ ही भाजपा पर उकसावे में शामिल होने का आरोप भी लगाया था.
