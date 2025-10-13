ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: NCB की बड़ी कार्रवाई, खाने के डिब्बों में भरकर लाए जा रहे ₹50 करोड़ के ड्रग्स जब्त

बेंगलुरु में एनसीबी ने 50 करोड़ रुपये के ड्रग्स जब्त किए ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 13, 2025 at 11:48 AM IST 2 Min Read