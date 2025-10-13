बेंगलुरु: NCB की बड़ी कार्रवाई, खाने के डिब्बों में भरकर लाए जा रहे ₹50 करोड़ के ड्रग्स जब्त
बेंगलुरु में एनसीबी ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक श्रीलंकाई नागरिक समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया.
Published : October 13, 2025 at 11:48 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने कोलंबो से बेंगलुरु ले जाए जा रहे लगभग 50 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स जब्त किए हैं. इस कार्रवाई में एक श्रीलंकाई नागरिक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि 45.4 किलोग्राम हाइड्रो कैनाबिस और 6 किलोग्राम साइलोसाइबिन मशरूम जब्त किए गए हैं.
खाने के डिब्बों में ड्रग्स
श्रीलंका से बेंगलुरु ले जाए जा रहे विभिन्न नशीले पदार्थों की विशेष सूचना मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था. 9 अक्टूबर को कोलंबो से बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 31 किलो हाइड्रो गांजा और 4 किलो साइलोसाइबिन मशरूम जब्त किए गए.
बंदियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बाद की उड़ान से आए एक अन्य श्रीलंकाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 14 किलो हाइड्रो गांजा और 2 किलो साइलोसाइबिन मशरूम जब्त किए गए. एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने नशीले पदार्थों को खाने के डिब्बों में भरकर सील कर दिया था.
एनसीबी की बेंगलुरु इकाई ने 2025 में 18 ऐसे मामलों में 220 किलोग्राम विभिन्न प्रकार का हाइड्रो गांजा जब्त किया है. इसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपये है. केरल, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से 45 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि यह मामला एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा है और और भी आरोपियों की गिरफ़्तारी की संभावना है.
सरकार की नीति ड्रग्स के खिलाफ जीरो टोलरेंस की है. इसी के तहत संबंधित विभाग समय समय पर अभियान चलाकर इसके खिलाफ कदम उठाता है. एनसीबी के अलावा लोक पुलिस भी इनपुट शेयर करती है जिससे कई बार बड़े गिरोहों का पर्दाफाश होता है. ड्रग्स का धंधा खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, थाईलैंड के रास्ते से होकर भारत में प्रवेश करता है. हालांकि सरकार इसके खिलाफ तटस्थ है. कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब सीमापार से भारत के युवाओं को नशे में धकेलने के उद्देश्य से भी ड्रग्स भेजे जाते हैं.