ETV Bharat / bharat

बुखार से तड़प रहे बच्चे को कपड़े के स्ट्रेचर पर बांधकर ले गए, लेकिन नहीं बच पाई जान - 5 YEAR OLD TRIBAL BOY DEATH

बुखार से तड़प रहे 5 साल के बच्चे को अस्पताल पहुंचने के लिए परिवार ने काफी संघर्ष किया. हालांकि, उसकी जान नहीं बच पाई.

No Transport Facility
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read

इडुक्की: केरल में जिला स्वास्थ्य पंचायत ने इडुक्की जिले के आदिवासी पंचायत इदामालक्कुडी में बुखार से पांच साल के एक बच्चे की मौत की जांच शुरू कर दी है. बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए परिवार वालों को कई किलोमीटर तक जंगल का रास्ता तय करना पड़ा.

मृतक बच्चा कार्तिक, कूडलारकुडी निवासी मूर्ति और उषा का बेटा था. शनिवार शाम अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई. बच्चे को घर से कपड़े के स्ट्रेचर (मंचल) पर अनक्कुलम और फिर एक वाहन से आदिमाली तालुक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.,कार्तिक को शुक्रवार, 22 तारीख की सुबह बुखार शुरू हुआ था.

बच्चे की जान बचाने के लिए बुखार बढ़ने के साथ ही उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई. परिवार वालों को अपने बीमार बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने घर से जंगल के रास्ते लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर अनक्कुलम पहुंचना पड़ा. उन्हें बच्चे को अस्पताल तक ले जाने के लिए दो घंटे से ज्यादा का समय लगा. बच्चे को कपड़े के स्ट्रेचर पर बांधकर यह पूरी दूरी तय करनी पड़ी.

इसके बाद, बच्चे को पहले वाहन से मन्कुलम और फिर आदिमाली तालुका अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. एडामलाकुडी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, लेकिन कूडलारकुडी से वहां पहुंचने के लिए लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है. मुन्नार से सड़क मार्ग केवल सोसाइटीकुडी तक ही उपलब्ध है। अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोग अभी भी पूरी तरह पैदल यात्रा पर निर्भर हैं. वहीं, इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: 10 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म मामले के दोषी को 'मृत्यु तक जेल' की सजा, केरल का मामला

इडुक्की: केरल में जिला स्वास्थ्य पंचायत ने इडुक्की जिले के आदिवासी पंचायत इदामालक्कुडी में बुखार से पांच साल के एक बच्चे की मौत की जांच शुरू कर दी है. बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए परिवार वालों को कई किलोमीटर तक जंगल का रास्ता तय करना पड़ा.

मृतक बच्चा कार्तिक, कूडलारकुडी निवासी मूर्ति और उषा का बेटा था. शनिवार शाम अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई. बच्चे को घर से कपड़े के स्ट्रेचर (मंचल) पर अनक्कुलम और फिर एक वाहन से आदिमाली तालुक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.,कार्तिक को शुक्रवार, 22 तारीख की सुबह बुखार शुरू हुआ था.

बच्चे की जान बचाने के लिए बुखार बढ़ने के साथ ही उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई. परिवार वालों को अपने बीमार बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने घर से जंगल के रास्ते लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर अनक्कुलम पहुंचना पड़ा. उन्हें बच्चे को अस्पताल तक ले जाने के लिए दो घंटे से ज्यादा का समय लगा. बच्चे को कपड़े के स्ट्रेचर पर बांधकर यह पूरी दूरी तय करनी पड़ी.

इसके बाद, बच्चे को पहले वाहन से मन्कुलम और फिर आदिमाली तालुका अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. एडामलाकुडी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है, लेकिन कूडलारकुडी से वहां पहुंचने के लिए लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ती है. मुन्नार से सड़क मार्ग केवल सोसाइटीकुडी तक ही उपलब्ध है। अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोग अभी भी पूरी तरह पैदल यात्रा पर निर्भर हैं. वहीं, इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें: 10 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म मामले के दोषी को 'मृत्यु तक जेल' की सजा, केरल का मामला

For All Latest Updates

TAGGED:

5 YEAR OLD TRIBAL BOY DEATHNO TRANSPORT FACILITYIDUKKI DISTRICTKERALA5 YEAR OLD TRIBAL BOY DEATH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.