कर्नाटक में पश्चिम बंगाल के 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत

कर्नाटक में अलग-अलग घटनाओं में पश्चिम बंगाल के 5 मजदूरों की मौत हो गई. बिल्डिंग से गिरकर 2 लोग और जलकर 3 लोगों की मौत.

कर्नाटक में पश्चिम बंगाल के 5 मजदूरों की मौत. (ETV Bharat)
Published : October 11, 2025 at 4:53 PM IST

बेंगलुरु/रामनगर (कर्नाटक): कर्नाटक में अलग-अलग घटनाओं में पश्चिम बंगाल के 5 मजदूरों की मौत हो गई.

बेंगलुरु शहर के बेलंदूर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल से गिरकर दो मजदूरों की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के सोनपुर निवासी आमिर हुसैन (33) और मुमताज अली (28) के रूप में हुई है.

कर्नाटक में इमारत से गिरकर पश्चिम बंगाल के 2 मजदूरों की मौत. (ETV Bharat)

बता दें कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के निर्माण कार्य का ठेका एक निजी कंपनी, इंपीरियल बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार दोपहर, मजदूर इमारत की 13वीं मंजिल की बालकनी पर काम कर रहे थे. बालकनी के अचानक ढह जाने से दोनों जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई.

बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों और साइट इंजीनियर के खिलाफ उचित सुरक्षा प्रदान न करने और दो मजदूरों की मौत का कारण बनने में लापरवाही बरतने के आरोप में बेलंदूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है.

रामनगर घटना: उधर बेंगलुरु दक्षिण जिले के रामनगर तालुक के पास भीमनहल्ली गांव में एक शेड में लगी आग में घायल हुए 7 मजदूरों में से तीन ने शुक्रवार को बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के मनुरुल शेख, जाविद अली और ताजबुल के रूप में हुई है.

7 अक्टूबर को, बिदादी के पास बिमनहल्ली गांव में एक शेड में, जहां निर्माण मजदूर अस्थायी रूप से रह रहे थे. खाना पकाने के सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण आग लग गई. परिणामस्वरूप, 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल मजदूरों में पश्चिम बंगाल के असन मलिक, जैद अली, कब्ज़ुल शेख, शपीज़ुल शेख, जियाबुर शेख, नूर जमाल और मनरूल शेख शामिल थे. उन्हें बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि इलाज के दौरान तीन की मौत हो गई.

कर्नाटक में आग से जलकर पश्चिम बंगाल के 3 मजदूरों की मौत, 4 जख्मी. (ईटीवी भारत.)

बीड़ी सुलगाने से लगी आग, तीन की मौत, 4 बुरी तरह से जख्मी: ये सभी पश्चिम बंगाल से मजदूरी करने आए थे. वे बिमेनहल्ली के पास निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे. उन्होंने निर्माण स्थल के बगल में एक अस्थायी शेड बनाया था और उसमें रहते थे. हमेशा की तरह, काम खत्म करने के बाद, वे शेड में आते और रात के लिए खाना बनाते, खाते और सो जाते. वे छोटे शेड में गैस सिलेंडर रखकर खाना बनाते थे. रात में सिलेंडर से गैस लीक हो गई. एक व्यक्ति, जिसने इस पर ध्यान नहीं दिया, सुबह उठकर बीड़ी सुलगाई. आग लगते ही शेड पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया. झोपड़ी में सो रहे सभी लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

आग फैलते ही आसपास के शेड में रहने वाले लोग दौड़े और आग बुझाई. गंभीर रूप से घायल मजदूरों को इलाज के लिए बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया. हालांकि, इलाज के दौरान तीन मजदूरों की मौत हो गई. चार गंभीर रूप से घायल मजदूरों की हालत चिंताजनक है. वे मौत से जूझ रहे हैं. घटना के बाद पुलिस अधीक्षक श्रीनिवास गौड़ा ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया. बिदादी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है.

