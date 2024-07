ETV Bharat / bharat

देहरादून में रेडियोएक्टिव पदार्थ लेकर घूम रहे 5 संदिग्ध गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस - Radioactive material in Dehradun

देहरादून: देहरादून: दून पुलिस ने संदिग्ध रेडियोधर्मी पदार्थ वाले कुछ बक्से जब्त किए हैं. इन बक्सों के साथ ही पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों की एक टीम बक्से के अंदर मौजूद पदार्थ की जांच कर रही हैं.टीम ने अभी तक रेडियोधर्मी पदार्थ की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बॉक्स में कुछ रसायन हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि ये पांच लोग यहां सौदा करने पहुंचे थे.

राजधानी देहरादून में एक खबर ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए. पुलिस को सूचना मिली की देहरादून के राजपुर थाने के अंतर्गत ब्रुक एण्ड वुडस सोसाइटी के एक फ्लेै में कुछ संदिग्ध लोग पहुंचे हैं. उनके पास रेडियोएक्टिव पदार्थ और कुछ अन्य सामान मौजूद है. जिसे वे बेचने की फिराक में है. खबर मिलते ही तमाम एजंसियां मौके पर पहुंची.

घटनास्थल पर पहुंचते ही पुलिस टीम को मकान में 5 लोग मिले. उनके पास मौके से एक डिवाइस जिस पर Radiography Camera Manufactured By - Board Of Radiation And Isotope Technology Government Of India Department Of Atomic Energy BARC/BRIT Vashi Complex Sector 20 Vashi Navi Mumbai लिखा मिला. साथ ही एक काले रंग का बॉक्स भी मौके पर मिला.