ETV Bharat / bharat

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पांच उग्रवादियों को किया गिरफ्तार, हथियार और रेडियो सेट बरामद - MILITANTS ARRESTED FROM MANIPUR

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 14, 2025 at 11:01 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 11:08 AM IST 2 Min Read

इम्फाल: मणिपुर पुलिस ने शुक्रवार को राज्य के थौबल, ककचिंग, इम्फाल वेस्ट और टेन्गनूपाल जिलों से पांच उग्रवादियों को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि ये सभी उग्रवादी विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं और वे स्थानीय लोगों और संस्थानों से अवैध वसूली करते थे. ककचिंग जिले के लैंगमीडोंग मनीग लाइकाई से गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम Akoijam Robinson (51) है, जो यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ कांगलेपाक (UPPK) का सदस्य है. उस पर इम्फाल में स्कूलों से जबरन पैसे वसूलने का आरोप है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक .32 कैलिबर की पिस्तौल भी बरामद की है. थौबल जिले के थौबल मेलग्राउंड से प्रतिबंधित कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नयन) का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है. यह संगठन राज्य में लंबे समय से सक्रिय है और अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त माना जाता है. टेन्गनूपाल जिले के भारत-म्यांमार सीमा के नजदीक शांगटोंग इलाके से PREPAK (प्रो) और PREPAK के एक-एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों संगठन मणिपुर में उग्रवाद और अलगाववादी संघर्ष से जुड़े हैं. इसके अलावा, इम्फाल वेस्ट जिले के लैंगोल गेम गांव से KCP (PWG) के एक सदस्य को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.

इम्फाल: मणिपुर पुलिस ने शुक्रवार को राज्य के थौबल, ककचिंग, इम्फाल वेस्ट और टेन्गनूपाल जिलों से पांच उग्रवादियों को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि ये सभी उग्रवादी विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं और वे स्थानीय लोगों और संस्थानों से अवैध वसूली करते थे. ककचिंग जिले के लैंगमीडोंग मनीग लाइकाई से गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम Akoijam Robinson (51) है, जो यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ कांगलेपाक (UPPK) का सदस्य है. उस पर इम्फाल में स्कूलों से जबरन पैसे वसूलने का आरोप है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक .32 कैलिबर की पिस्तौल भी बरामद की है. थौबल जिले के थौबल मेलग्राउंड से प्रतिबंधित कांगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नयन) का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है. यह संगठन राज्य में लंबे समय से सक्रिय है और अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त माना जाता है. टेन्गनूपाल जिले के भारत-म्यांमार सीमा के नजदीक शांगटोंग इलाके से PREPAK (प्रो) और PREPAK के एक-एक सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों संगठन मणिपुर में उग्रवाद और अलगाववादी संघर्ष से जुड़े हैं. इसके अलावा, इम्फाल वेस्ट जिले के लैंगोल गेम गांव से KCP (PWG) के एक सदस्य को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. सुरक्षा बलों की अलग कार्रवाई में जब्त सामग्री: इम्फाल ईस्ट जिले के बरूनी हिल क्षेत्र के खालोंग में सुरक्षा बलों ने रेडियो संचार उपकरणों की बड़ी खेप भी बरामद की है. इसमें तीन वाहनों के रेडियो सेट, 13 रेडियो वायरलेस हैंडहेल्ड सेट, सात वायरलेस सेट के एंटेना, एक सोलर चार्जर कनवर्टर, तीन सोलर प्लेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं. यह उपकरण संभवतः उग्रवादी गतिविधियों में संचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे. पुलिस का बयान: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन गिरफ्तारियों और जब्ती गई सामग्री से उग्रवादी संगठनों की सक्रियता पर बड़ा झटका लगा है. वे राज्य में शांति बहाल करने और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. वे ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे जो स्थानीय लोगों को डराने-धमकाने और जबरन वसूली जैसे अपराधों में लिप्त हैं. यह भी पढ़ें- मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन के बाद पांच जिलों में कर्फ्यू, इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवा सस्पेंड

Last Updated : June 14, 2025 at 11:08 AM IST