धनबादः दामोदर नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चियां डूब गईं. जिसमें से तीन को सुरक्षित निकाल लिया गया. जबकि बाहर निकाली गई एक बच्ची ने दम तोड़ दिया. एक बच्ची की तलाश जारी है. घटना सुदामडीह थाना क्षेत्र के भौंरा की है.

बता दें कि सुदामडीह थाना क्षेत्र के भौंरा बाई क्वार्टर की रहने वाली 5 बच्चियां करमा पूजा को लेकर दामोदर नदी में स्नान के लिए गई थीं. नहाने के दौरान ही पांचों नदी में डूब गए. नदी में नहा रहे अन्य लोगों की नजर उन पर पड़ी. जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए वे नदी में कूद पड़े.

कड़ी मशक्कत के बाद तीन बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है. जबकि बाहर निकाली गई एक बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. मृत बच्ची का नाम रुक्मणि कुमारी है. संध्या नाम की बच्ची की तालाश जारी है.

स्थानीय लोगों ने कहा कि भौरा गौरखूंटी बाई क्वार्टर की रहने वाली 5 बच्चियां करमा पर्व को लेकर पंप हाउस के समीप दामोदर नदी में स्नान के लिए गई थीं. 4 बच्चियों को स्थानीय लोगों द्वारा बाहर निकाल लिया गया. जिसमें एक बच्ची रुक्मणि कुमारी की हालत ठीक नहीं थी. लोगों के द्वारा बच्ची को चासनाला सामुदायिक स्वास्थ केंद्र लाया गया, जहां बच्ची ने दम तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि नदी में डूबी एक बच्ची संध्या की तलाश चल रही है, लेकिन अब तक पता नहीं चल सका है.



वहीं घटना के वक्त मौजूद लड़के सोहन ने बताया कि वह भी दामोदर नदी में स्नान कर रहा था, सामने ही बच्चियां पानी में डूब गईं, जिसमें से एक बच्ची का अब तक पता नहीं चल सका है.

वहीं सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने कहा कि एक बच्ची के डूबने से मौत हुई है. जबकि एक बच्ची नदी में लापता है, जिसकी खोजबीन चल रही है.



ये भी पढ़ेंः

पलामू: कोयल नदी में डूबे ममेरे-फुफेरे भाई, नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए थे दोनों

साहिबगंज में उफान पर गंगा नदी, पानी में डूबा दियारा क्षेत्र

दामोदर नदी में डूबे पांच छात्र, एक की मौत

