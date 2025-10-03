ETV Bharat / bharat

पाकिस्तान के 5 F-16 लड़ाकू विमान किए थे ध्वस्त, वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 3, 2025 at 1:52 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेस के तीन हैंगर पर भी अटैक किया था, जिसमें उसके 4-5 लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गए. इसमें F-16 शामिल है क्योंकि वो हैंगर F-16 का था. इसके अलावा कुछ सर्विलांस विमान भी थे. उक्त बातें भारतीय वायुसेना की 93वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहीं. उन्होंने कहा, ‘सुदर्शन चक्र को लेकर तीनों सेनाओं ने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है.’ एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ चला ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल का प्रतिबिंब था. जिसे दुनिया ने देखा है. एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने कहा, "...जहां तक ​​पाकिस्तान के नुकसान का सवाल है हमने बड़ी संख्या में उनके हवाई अड्डों पर हमला किया है और हमने बड़ी संख्या में प्रतिष्ठानों पर हमला किया है.इन हमलों के कारण, कम से कम चार स्थानों पर रडार, दो स्थानों पर कमांड और नियंत्रण केंद्र, दो स्थानों पर रनवे क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके अलावा तीन अलग-अलग स्टेशनों में उनके तीन हैंगर क्षतिग्रस्त हो गए." एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारत ने स्पष्ट उद्देश्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और उद्देश्य पूरा होने के साथ ही इसे समाप्त कर दिया गया और इससे पूरी दुनिया को इससे सबक लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि वायु सेना ने अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ‘रोडमैप 2047’ तैयार किया है.