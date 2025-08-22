बेंगलुरु: कर्नाटक के तुमकुरु में चौथी क्लास की एक बच्ची ने जिद की है कि जब तक उसके सरकारी स्कूल के लिए परिसर नहीं बन जाता, वह स्कूल नहीं जाएगी. यह बच्ची तुमकुरु जिले के कोराटागेरे तालुक के बेलाधारा गांव के गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल में पड़ती है.

बच्ची की जिद उस समय सामने आई जब जिला वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नूरिन्निसा ने स्कूल का दौरा किया. इस दौरान बच्ची ने जज से स्कूल का कंपाउंड बनवाने की शिकायत की, जिस प सिविल जज ने बच्ची को अपने घर जाने को कहा. हालाकि, बच्ची जिद पर अड़ी रही.

लड़की का सीएम और पीएम को पत्र

रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने सीएम सिद्धारमैया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग से एक पत्र लिखकर डाक से भेजा है.पत्र में उसने कहा, "मैं तुमकुरु जिले के बेलाधारा सरकारी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ती हूं. हमारे स्कूल के खेल के मैदान के लिए कोई परिसर नहीं होने के कारण, सभी लोग वहां गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिससे मुझे खेल के मैदान में जाने में डर लगता है. कृपया एक कंपाउंड बनवाएं जब तक कंपाउंड नहीं बन जाता, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी.

तुमकुरु गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल की छात्रा (ETV Bharat)

तुमकुर जिले के कोराटागेरे तालुक के बेलाधारा गांव में गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल के पास एक मैरिज हॉल बनाया गया है. इस कारण मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग स्कूल परिसर में एंट्री करते हैं और गंदगी फैलाते हैं. इस कारण पूरा विद्यालय परिसर कचरे से भरा गया है.

स्कूल के बाहर गंदगी (ETV Bharat)

परीक्षा लिखना मुश्किल

लड़की ने न्यायाधीश को बताया कि स्कूल में पाठ सुनना और परीक्षा के दौरान परीक्षा लिखना भी बेहद मुश्किल है. इसी के माध्यम से, चौथी कक्षा की छात्रा अपने सरकारी स्कूल के खेल के मैदान में एक कंपाउंड बनवाने के लिए संघर्ष कर रही है.

खेल के मैदान पर वाहन पार्क करने और बचे हुए पत्ते फेंकने से खेल और कक्षाओं में गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं. लड़की ने कहा कि अगर खेल के मैदान पर तुरंत परिसर नहीं बनाया गया, तो वह स्कूल नहीं जाएगी.

पत्र लिखती छात्रा (ETV Bharat)

न्यायाधीश ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए

वरिष्ठ न्यायाधीश नूरिन्निसा ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को परिसर के निर्माण के लिए उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. न्यायाधीश ने यह भी बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एक पत्र भेजा गया है.

इमारतों की स्थिति का निरीक्षण

ईटीवी भारत से बात करते हुए सिविल जज नूरिन्निसा ने कहा, "कर्नाटक राज्य सेवा प्राधिकरण से हमें सभी सरकारी स्कूलों में जाकर इमारतों की स्थिति का निरीक्षण करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश मिला था. इसी के तहत मैंने कई स्कूलों में जाकर निरीक्षण किया. इस दौरान जब मैं बेलाधारा गांव के स्कूल में गई और निरीक्षण किया तो वहां सभी व्यवस्थाएं अच्छी थीं. इस दौरान जब मैंने प्रधानाध्यापक से बात की और छात्रों की उपस्थिति की जांच की तो पता चला कि एक छात्रा 15 दिनों से लगातार अनुपस्थित थी."

तुमकुरु गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "जब मैंने इस बारे में पूछा तो प्रधानाध्यापक ने कहा कि लड़की विरोध कर रही थी और कह रही थी कि जब तक स्कूल परिसर में कंपाउंड नहीं बन जाता, वह स्कूल नहीं आएगी. वह 15 दिनों से घर पर है. इसके अलावा, यह भी पता चला कि छात्रा टॉपर थी."

'मैं स्कूल नहीं जाऊंगी'

जज नूरुन्निसा ने कहा, "इसके बाद जब हम खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के साथ लड़की के घर गए तो वह अपने माता-पिता के साथ थी. जब मैंने उससे व्यक्तिगत रूप से पूछा तो उसने कहा, 'नहीं मैडम, जब तक कंपाउंड नहीं बन जाता, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी.' जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इससे क्या परेशानी है, तो उसने कहा कि स्कूल के बगल वाली बिल्डिंग में जब कई प्रोग्राम होते हैं, तो सारी गाड़ियां हमारे स्कूल के पास ही खड़ी होती हैं. हमें वहां से पैदल जाना पड़ता है. हमें डर है कि इससे कोई दुर्घटना हो जाएगी.

छात्रा ने पीएम-सीएम को भेजा पत्र (ETV Bharat)

बच्ची ने कहा, "उस हॉल में आने वाले लोग हमारे स्कूल की दीवार पर पेशाब करते हैं, गुटखा थूकते हैं और वहां धूम्रपान करते हैं. लड़की ने यह भी कहा कि परीक्षा के दौरान शोर के कारण परेशानी हो रही है."

इसके बाद जज ने कहा, "मैंने लड़की से कहा कि तुम्हारी मांग तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पढ़ाई के साथ-साथ स्कूल जाकर अपनी मांग भी रखनी चाहिए. हम लड़की को यह बताने आए हैं कि हम इसमें सहयोग करेंगे."

