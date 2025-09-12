केंद्र से उत्तराखंड को मिली एक और सौगात, SDRF अंश के रूप में 455 करोड़ से अधिक राशि जारी
केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के केंद्रीय अंश के रूप में उत्तराखंड को जारी किए 455 करोड़ 60 लाख रुपए, जानिए क्या है एसडीआरएफ?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 12, 2025 at 8:48 PM IST
देहरादून: केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के केंद्रीय अंश के रूप में उत्तराखंड को 455 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए हैं. इससे पहले जुलाई महीने केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड एसडीआरएफ को 15 वें वित्त आयोग की तरफ से 450 करोड़ से ज्यादा धनराशि देने की बात कही गई थी. अब पीएम मोदी के दौरे के बाद गृह मंत्रालय ने इस राशि को जारी कर दिया है.
आज यानी 12 सितंबर को केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्य असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड के लिए एसडीआरएफ के तहत केंद्रीय हिस्से के रूप में 1066.80 करोड़ स्वीकृत किए हैं. इस साल 19 राज्यों को एसडीआरएफ-एनडीआरएफ कोष से 8000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि प्रदान किए गए हैं.
आज केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) के केंद्रीय अंश के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 455 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है. धनराशि 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार की गई हैं.
क्या बोले सीएम धामी? सीएम धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है. सीएम धामी ने कहा कि इस राशि को उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों में खर्च किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड को हर मुश्किल समय में सहारा प्रदान किया है. इसके लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री का विशेष तौर पर आभारी है.
दो एसडीआरएफ के बारे में जानिए: यहां पर एसडीआरएफ का जिक्र किया गया है. जिसके दो अर्थ हैं. जिसमें पहला एसडीआरएफ (State Disaster Response Fund) यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष है. जो आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पास मौजूद एक वित्तीय कोष है. जबकि, दूसरा एसडीआरएफ (State Disaster Response Force) यानी राज्य आपदा मोचन बल है, जो एक विशेष बचाव दल है, जो खासकर आपदा के दौरान रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाता है.
वहीं, उत्तराखंड में इस बार आपदा ने भारी नुकसान पहुंचाया है. जिससे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर समेत लोगों के आशियाने, खेत, बाग बगीचे आदि तबाह हुए हैं. आपदा के दौरान एसडीआरएफ ने अहम भूमिका निभाई है. कई लोगों के जान बचाने में मदद करती है. उत्तराखंड में एसडीआरएफ लगातार आपदा में बेहतर प्रयास के साथ मौके पर तत्काल पहुंच कर सहायता पहुंचाने का काम करती है.
एसडीआरएफ आईजी अरुण मोहन जोशी के मुताबिक, एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को और मजबूत किया जा रहा है. आने वाले दिनों में न केवल ड्रेस बल्कि, बचाव राहत कार्य के लिए संसाधन को भी अपग्रेड किया जाएगा. साथ ही और ज्यादा जवान एसडीआरएफ के हिस्सा होंगे.
