मिर्या बीच पर 42 फुट लंबी मृत व्हेल मिली, पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेताया, कहा- ऐसा समय हमारे सामने भी आएगा

रत्नागिरी के मिर्या-अलावा समुद्र तट पर 42 फुट लंबी मृत व्हेल के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया.

dead whale found off Mirya coast
मिर्या बीच पर 42 फुट लंबी मृत व्हेल मिली (ETV Bharat)
Published : September 26, 2025 at 7:59 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के रत्नागिरी के मिर्या-अलावा समुद्र तट पर 42 फुट लंबी मृत व्हेल के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों को समुद्र तट से आ रही दुर्गंध के कारण इसकी जानकारी हुई. समुद्र किनारे लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से कोंकण तट पर समुद्री पर्यावरण और समुद्री जीवन की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं.

जानकारी के मुताबित रत्नागिरी जिले के मिर्या-अलावा समुद्र तट से शुक्रवार सुबह अचानक दुर्गंध आने लगी. इसको लेकर तटीय क्षेत्र के निवासियों ने जब पूछताछ की, तो पता चला कि समुद्र तट पर एक विशाल मृत व्हेल मौजूद है. 42 फुट लंबी इस व्हेल ने इलाके में तेज दुर्गंध फैला दी. यह विशालकाय मछली समुद्र की लहरों के कारण समुद्र तट पर चट्टानों पर फंस गई थी.

ज्वार कम होने के बाद व्हेल का होगा निपटान
मिर्या-अलवा समुद्र तट पर मृत व्हेल मिलने की सूचना मिलते ही वन एवं मैंग्रोव वन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक किरण ठाकुर और उनके सहयोगी मौके पर पहुंचे. उन्होंने निरीक्षण किया और इस जानकारी की पुष्टि की. फिलहाल, विभाग मृत व्हेल के निपटान का प्रयास कर रहा है. अधिकारियों ने बताया पूरी तरह सड़ जाने के कारण इसे हटाना मुश्किल हो रहा है. इसलिए, मछली को दफनाने की प्रक्रिया ज्वार कम होने के बाद ही की जाएगी.

समुद्री जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा?
हाल के कुछ दिनों में कोंकण के रत्नागिरी, मालगुंड, गणपतिपुले और अन्य समुद्र तटों पर मृत व्हेल या उनके अवशेष पाए गए हैं. फिलहाल, मिर्या समुद्र तट पर इन मृत व्हेल की बदबू से पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को परेशानी हो रही है.

हमारे लिए चेतावनी
पर्यावरणविद् राजेंद्र फतरपेकर ने 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए कहा कि पृथ्वी पर अलग-अलग तापमान क्षेत्र हैं. भूमध्य रेखा पर हम उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव पर. उस समय हमें अलग-अलग बेल्ट्स मिलती हैं. पृथ्वी की सतह पर निम्न और उच्च दाब की बेल्ट्स हैं. हर बेल्ट का तापमान अलग-अलग होता है. लाखों वर्षों के विकास क्रम में, जीव-जंतु उन क्षेत्रों में बस गए हैं.

उन्होंने कहा कि 1756 में हुई औद्योगिक क्रांति ने कोयला, डीजल और पेट्रोल जैसे विभिन्न ईंधनों का उपयोग शुरू किया. इससे बिजली पैदा होती है. हमें इस पर गर्व है, लेकिन इस उत्पादन से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है. यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जा रही है. कार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण सूर्य से आने वाली ऊष्मा वायुमंडल में फंस जाती है. इससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है.

फतरपेकर ने बताया कि यह प्रक्रिया यूरोप और अमेरिका में पिछले 150 वर्षों से और भारत में पिछले 50 वर्षों से चल रही है. इससे समुद्री वातावरण बढ़ रहा है. इससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवों को संघर्ष करना पड़ रहा है. उनके लिए इस माहौल में रहना मुश्किल है. इसकी वजह से व्हेल और मछलियां मर रही हैं. यह हमारे लिए एक चेतावनी है."

मानव के लिए भी अस्तित्व के लिए संघर्ष करने का समय आएगा
उन्होंने कहास "मानव भी व्हेल जैसी ही एक प्रजाति है. जिस तरह आज व्हेल अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं, उसी तरह भविष्य में मानव के लिए भी अस्तित्व के लिए संघर्ष करने का समय आएगा. बढ़ते तापमान के कारण हजारों प्रजातियां नष्ट हो रही हैं. 50 साल पहले, पृथ्वी पर जीवन की 20 लाख प्रजातियां थीं. वे तेजी से नष्ट हो रही हैं.

फतरपेकर ने आगे कहा कि हम भी भविष्य में नष्ट हो जाएंगे. मनुष्यों को अपनी रक्षा के लिए औद्योगीकरण के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए. हमें तटीय सड़कों, सड़कों, मेगावाट, सुरंगों, रेलमार्गों पर गर्व है, लेकिन यही वह चीज है, जिससे मानव जाति तेजी से अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रही है. 2015 के पेरिस समझौते ने खतरे की घंटी बजा दी थी. इस समझौते में कहा गया था कि हमें पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को कम रखना चाहिए."

