ETV Bharat / bharat

मिर्या बीच पर 42 फुट लंबी मृत व्हेल मिली, पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेताया, कहा- ऐसा समय हमारे सामने भी आएगा

मिर्या बीच पर 42 फुट लंबी मृत व्हेल मिली ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 26, 2025 at 7:59 PM IST 4 Min Read

मुंबई: महाराष्ट्र के रत्नागिरी के मिर्या-अलावा समुद्र तट पर 42 फुट लंबी मृत व्हेल के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों को समुद्र तट से आ रही दुर्गंध के कारण इसकी जानकारी हुई. समुद्र किनारे लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से कोंकण तट पर समुद्री पर्यावरण और समुद्री जीवन की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं. जानकारी के मुताबित रत्नागिरी जिले के मिर्या-अलावा समुद्र तट से शुक्रवार सुबह अचानक दुर्गंध आने लगी. इसको लेकर तटीय क्षेत्र के निवासियों ने जब पूछताछ की, तो पता चला कि समुद्र तट पर एक विशाल मृत व्हेल मौजूद है. 42 फुट लंबी इस व्हेल ने इलाके में तेज दुर्गंध फैला दी. यह विशालकाय मछली समुद्र की लहरों के कारण समुद्र तट पर चट्टानों पर फंस गई थी. ज्वार कम होने के बाद व्हेल का होगा निपटान

मिर्या-अलवा समुद्र तट पर मृत व्हेल मिलने की सूचना मिलते ही वन एवं मैंग्रोव वन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक किरण ठाकुर और उनके सहयोगी मौके पर पहुंचे. उन्होंने निरीक्षण किया और इस जानकारी की पुष्टि की. फिलहाल, विभाग मृत व्हेल के निपटान का प्रयास कर रहा है. अधिकारियों ने बताया पूरी तरह सड़ जाने के कारण इसे हटाना मुश्किल हो रहा है. इसलिए, मछली को दफनाने की प्रक्रिया ज्वार कम होने के बाद ही की जाएगी. समुद्री जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा?

हाल के कुछ दिनों में कोंकण के रत्नागिरी, मालगुंड, गणपतिपुले और अन्य समुद्र तटों पर मृत व्हेल या उनके अवशेष पाए गए हैं. फिलहाल, मिर्या समुद्र तट पर इन मृत व्हेल की बदबू से पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को परेशानी हो रही है. हमारे लिए चेतावनी

पर्यावरणविद् राजेंद्र फतरपेकर ने 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए कहा कि पृथ्वी पर अलग-अलग तापमान क्षेत्र हैं. भूमध्य रेखा पर हम उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव पर. उस समय हमें अलग-अलग बेल्ट्स मिलती हैं. पृथ्वी की सतह पर निम्न और उच्च दाब की बेल्ट्स हैं. हर बेल्ट का तापमान अलग-अलग होता है. लाखों वर्षों के विकास क्रम में, जीव-जंतु उन क्षेत्रों में बस गए हैं.