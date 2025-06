ETV Bharat / bharat

यूनिवर्सिटी में 419 पेड़ों की कटाई पर मचा बवाल, पर्यावरणविद बोले- 'विकास टिकाऊ हो, विनाशकारी नहीं' - 419 TREES TO BE CUT IN BENGALURU

बैंगलोर यूनिवर्सिटी में 419 पेड़ों की कटाई पर मचा बवाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 26, 2025 at 12:00 PM IST 3 Min Read

बेंगलुरु: बैंगलोर विश्वविद्यालय के ज्ञान भारती परिसर में 419 पेड़ों को काटने के प्रस्ताव ने विवाद खड़ा कर दिया है. बीबीएमपी ने 20 जून को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर पेड़ हटाने की अनुमति मांगी है, जिससे स्थानीय पर्यावरणविद और विश्वविद्यालय अधिकारी आमने-सामने आ गए हैं. बीबीएमपी ने जनता से 10 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज करने का आग्रह किया है. पीएम-यूएसएचए योजना के तहत नया विकास

यह पेड़ कटाई का प्रस्ताव केंद्र सरकार की पीएम-यूएसएचए (समग्र उन्नति के लिए विश्वविद्यालय योजना) के तहत नए शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र के निर्माण के लिए है. इस परियोजना की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपये बताई गई है. इसमें तीन मंजिला शैक्षणिक ब्लॉक और दो मंजिला अनुसंधान ब्लॉक बनाए जाएंगे. शैक्षणिक ब्लॉक में डिजिटल शिक्षा, विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी और दूरस्थ शिक्षा की सुविधाएं होंगी. अनुसंधान ब्लॉक जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सतत विकास जैसे क्षेत्रों में शोध पर केंद्रित होगा. बैंगलोर विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

पर्यावरणविदों का कड़ा विरोध

पर्यावरणविद इस योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि ज्ञान भारती परिसर एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है और यह जैव-आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा है. पर्यावरणविद टीजे रेणुका प्रसाद ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का ‘एक बार जंगल, हमेशा जंगल’ सिद्धांत हमें पेड़ों और जंगलों के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है." उन्होंने पूछा कि क्या परिसर में मल्टीलेवल इमारतें बनाकर पेड़ों की कटाई टाली नहीं जा सकती थी और परियोजना को अन्य जिलों में क्यों नहीं शुरू किया गया. विश्वविद्यालय का बचाव

विश्वविद्यालय अधिकारियों ने कहा कि पेड़ कटाई के प्रस्तावित क्षेत्र जैव-उद्यान से बाहर है और हटाए जा रहे पेड़ दुर्लभ या महत्वपूर्ण प्रजाति के नहीं हैं. उन्होंने बताया कि परिसर में छह लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं और जैव-उद्यान का संरक्षण जारी है. अधिकारीयों का कहना है कि विकास पूरी तरह से वैज्ञानिक और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार है. यह पेड़ कटाई का प्रस्ताव केंद्र सरकार की पीएम-यूएसएचए के तहत नए शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र के निर्माण के लिए है. (ETV Bharat) अंतिम फैसला जनता की राय पर निर्भर

बीबीएमपी जनता की आपत्तियों के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा. इस विवाद में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती सामने है. जनता की प्रतिक्रिया और प्रशासनिक निर्णय इस परियोजना की दिशा तय करेंगे. बीबीएमपी द्वारा जारी नोटिस के तहत जनता की आपत्तियों को दर्ज करने का समय सीमा 10 दिन है. इस अवधि के दौरान स्थानीय लोग, पर्यावरण संगठन और अन्य हितधारक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं. यह प्रतिक्रिया आगे के फैसलों में निर्णायक भूमिका निभाएगी.