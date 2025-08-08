Essay Contest 2025

लद्दाख का हानले मठ: 400 साल पुरानी विरासत और आस्था की जीवंत कड़ी - HANLE MONASTERY

हानले की दूरदराज घाटी में 400 साल पुराना एक मठ खड़ा है, जो इस क्षेत्र के शाही इतिहास और आध्यात्मिक विरासत का गवाह है.

Hanle Monastery.
हानले मठ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2025 at 6:37 PM IST

रिनचेन आंगमो चुमिक्चन

लेह, लद्दाख के हानले की दूरदराज घाटी में 400 साल पुराना एक मठ खड़ा है, जो इस क्षेत्र के शाही इतिहास और आध्यात्मिक विरासत का गवाह है. कलज़ंग बताते हैं कि करीब 20 साल पहले हानले में बिजली गिरी थी, जिससे मठ की छत में छेद हो गया. बड़े भिक्षुओं ने इसे शुभ माना. बाकी मलबा पहाड़ की दूसरी तरफ गिरा. उनका कहना है कि अगर छेद न हुआ होता, तो शायद पूरा मठ ढह जाता.

लेह, लद्दाखः हानले की दूरदराज घाटी में 400 साल पुराना एक मठ खड़ा है, जो इस क्षेत्र के शाही इतिहास और आध्यात्मिक विरासत का गवाह है. पहले यह राजा सेंगे नामग्याल का महल था, जो बाद में द्रुकपा वंश का हिस्सा बना. आज इसमें कीमती अवशेष, पवित्र मूर्तियाँ और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां संरक्षित हैं.

खानपो कालज़ांग दोरजे और त्सेरिंग स्टोबदान जैसे भिक्षु इन कहानियों को साझा करते हैं. वे बताते हैं कि कैसे महल को मठ में बदल दिया गया, कैसे युद्ध लड़े गए, कैसे यात्राएँ की गईं, और राजा की स्मृति में एक विशेष स्तूप का निर्माण कैसे हुआ. मठ को बचाने वाले वज्रपात से लेकर राजा की विरासत को जीवित रखने वाले मौखिक इतिहास तक, हानले मठ लद्दाख के इतिहास और उसकी आस्था के बीच एक जीवंत कड़ी बना हुआ है.

कब बना था मठः

कलज़ंग दोर्जे बताते हैं कि यह 400 साल पुराना मठ राजा सेंगे नामग्याल के शासनकाल में बनाया गया था. लामा स्टाकसंग रास्पा की जीवनी के अनुसार, यह मठ राजा नोरबू नामग्याल और सेंगे नामग्याल (दोनों भाई थे) के समय बनाया गया. लामा स्टाकसंग रास्पा ने सलाह दी कि नोरबू शहर जाएं और सेंगे आध्यात्मिक मार्ग पर रहें. लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण नोरबू की मृत्यु हो गई और सेंगे को शहर जाना पड़ा. उस समय यह मठ बनाया गया.

वे बताते हैं कि पहले यह जगह महल थी. मठ के अंदर तीन दरवाजे हैं, जो बताते हैं कि पहले यहां सैनिक तैनात रहते थे. एक निजी कमरा, जिसे ज़िमशुंग कहते हैं, बिना राजा की अनुमति के कोई नहीं जा सकता था. बाद में सेंगे नामग्याल ने इस महल को लामा स्टाकसंग रास्पा को समर्पित किया, जिससे यह द्रुकपा मठ बन गया.

मठ के खजानेः

मठ में दो महत्वपूर्ण ल्हाखंग (प्रार्थना कक्ष) हैं. एक में लामा स्टाकसंग रास्पा की मिट्टी की मूर्ति है, दूसरे में गुरु पद्मसंभव और बीच में इशे गोनबो ल्हाखंग है. यहां चेनरेजिग (स्थानीय नाम सुंगजोन) की मूर्ति भी है. और पाल्डेन ल्हामो, त्सेपाक मेड जैसी तिब्बत से लाई गई पुरानी मूर्तियां भी हैं.

बिजली की घटनाः

कलज़ंग बताते हैं कि करीब 20 साल पहले हानले में बिजली गिरी थी, जिससे मठ की छत में छेद हो गया. बड़े भिक्षुओं ने इसे शुभ माना. बाकी मलबा पहाड़ की दूसरी तरफ गिरा. उनका कहना है कि अगर छेद न हुआ होता, तो शायद पूरा मठ ढह जाता.

राजा सेंगे नामग्याल का स्तूपः

मठ में राजा सेंगे नामग्याल की याद में एक विशेष स्तूप है, जिसमें उनके अवशेषों से जुड़े पवित्र पदार्थ हैं.

त्सेरिंग स्तोबदान की कहानीः

त्सेरिंग स्तोबदान स्कुदुंग चोर्तेन की कहानी सुनाते हैं, जो राजा सेंगे नामग्याल की याद में बनाया गया. मौखिक कहानियों के अनुसार, राजा एक बार तिब्बत में युद्ध के लिए गए. जीत के बाद लौटते समय वे सीधे मठ नहीं आए और रास्ते में रुक गए. उस समय काला जादू का चलन था, और उनकी वापसी के दौरान उन पर नकारात्मक ऊर्जा का हमला हुआ.

अगली सुबह मठ पहुंचने पर लामा स्टाकसंग रास्पा ने कहा कि अगर वे एक दिन पहले आए होते, तो यह ऊर्जा हटाई जा सकती थी. लेकिन अब देर हो चुकी थी. जल्द ही राजा की मृत्यु हो गई.

स्तूप का महत्वः

त्सेरिंग कहते हैं कि स्कुदुंग चोर्तेन आज भी हानले में खड़ा है और स्थानीय लोगों के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है. इसका महत्व लोगों की आस्था पर भी निर्भर करता है.

