घर में दो दिन में निकले 40 सपोले, नागराज फैमिली देख मोहल्ले वालों का पसीना छूटा; रेस्क्यू किए गए - 40 baby snakes found in meerut

40 baby snakes found in meerut: मेरठः शहर में एक घर से सांप के 40 बच्चे निकलने से हड़कंप मच गया. जैसे ही मोहल्ले के लोगों को इसकी सूचना लगी अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी. मौके पर पहुंची टीम ने इन बच्चों को रेस्क्यू किया. इसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ दिया. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि लोगों को अभी भी नागराज फैमिली के और सदस्य होने का डर सता रहा है.

जानकारी के मुताबिक पूरा घटनाक्रम मेरठ की सरस्वती लोक कॉलोनी का है. इस कॉलोनी के मकान नंबर सी-220 में जगजीत सिंह का परिवार रहता है. मंगलवार को ज़ब बच्चे खेल रहे थे तभी उन्होंने छोटे-छोटे सांप (सपोले ) को घर की निचली मंजिल पर रेंगते हुए देखा. बच्चों ने घर के बड़ों को इसकी सूचना दी. जैसे ही परिजनों ने मौके पर जाकर देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए. अचानक हल्ला मच गया. सूचना पर मोहल्ले वाले पहुंच गए. अफरा-तफरी का माहौल हो गया. इस बीच किसी ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी.

वन विभाग की एसडीओ अंशु चावला ने बताया कि वह टीम के साथ मौके पर गईं. सांप के बच्चों को रेस्क्यू किए जाने का अभियान चलाया गया. वहां से 28 सांप के बच्चों को खोजकर उन्हें सुरक्षित ढंग से टीम ले गई थी. उन्हें बाद में वहां से जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया. बीते दिन यानी बुधवार को फिर वहां से सूचना आई की 12 सपोले और रेंग रहे हैं. इस पर टीम फिर मौके पर गई और उन्हें रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया. पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है. परिवार से सतर्क रहने के लिए कह दिया है.

किंग कोबरा. (photo credit: ians)

भारत में कौन से सांप होते हैं जहरीले? (Which snakes are poisonous in India?)

सांप विशेषज्ञ बताते हैं कि 2022 में भारत में सांप की 343 प्रजातियां चिह्नित की गई थी. इनमें से 20 फीसदी ही जहरीले सांप की श्रेणी में आते हैं. इनमें से सिर्फ चार सांप ऐसे होते हैं जिनके कांटने से 90 प्रतिशत मौते होतीं हैं. इन्हें बिग फोर कहा जाता है. एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर वर्ष सांप के काटने से 40 हजार मौतें होती हैं. इनमें से करीब 36 हजार मौतें इन्हीं सांपों के काटने के कारण हुई है.

भारत में सिर्फ चार सांप होते हैं जहरीले. (photo credit: ians)

भारत के जहरीले सांप कौन से हैं? (What are the poisonous snakes of India?)

कोबरा (गेहुवन)

रसेल वाइपर (सुस्कार)

करैत

सॉ स्केल वाइपर

घर की कौन सी जगहों पर सांप मिल सकते हैं? (In which places in the house can snakes be found?)



घरों की नाली

ऐसा स्थान जहां खूब पानी भरा

किचन और बाथरूम

नमी वाले स्थान



घर में सांप दिखने पर क्या करें (What to do if you see a snake in your house?)

परिवार को इकट्ठा कर घर से बाहर कर दें

वन विभाग या स्नैक एक्सपर्ट को सूचना दें

खुद भी सांप से दूरी बनाकर रखें उसे मारने और पकड़ने का प्रयास न करें

सांप पकड़े जाने के कुछ दिनों तक सतर्क रहें और घर के नमी वाले स्थान चेक करते रहें



अगर सांप कांट ले तो क्या करें (What to do if you get bitten by a snake?)

