चार साल की बच्ची ने दिखाई इंसानियत, अपने बचत के पैसे बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए दान दिए
चार साल की वरदा ने अपनी दीवाली की बचत महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए दान की.
Published : October 3, 2025 at 9:15 PM IST
नागपुर: महाराष्ट्र में हाल ही में आई बाढ़ ने कई जिलों को प्रभावित किया है, जिनमें सोलापुर, लातूर, छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव शामिल हैं. इन इलाकों के किसान अपनी फसलों के नुकसान से परेशान हैं और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है. ऐसे समय में चार साल की बच्ची वरदा तिमांडे ने यह साबित कर दिया कि मदद करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती.
दीवाली की बचत से की मदद
वरदा नागपुर के एक मध्यमवर्गीय परिवार से हैं. उन्होंने दीवाली के लिए पांच हज़ार रुपये बचाए थे, ताकि अपने पसंदीदा खिलौने खरीदे जा सकें. लेकिन जब उन्होंने बाढ़ और किसानों की कठिन परिस्थितियों के बारे में सुना, तो वह परेशान हो गईं. उन्होंने मासूम सवाल पूछा, "क्या मेरे पैसे एक प्रभावित किसान की मदद कर सकते हैं?" इस सवाल ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने अपनी पूरी बचत मुख्यमंत्री राहत कोष, महाराष्ट्र में दान करने का निर्णय लिया.
मुख्यमंत्री से मुलाकात और सराहना
वरदा ने 2 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और अपना चेक उन्हें सौंपा. फडणवीस इस कदम से प्रभावित हुए और कहा, "भले ही राशि कम हो, लेकिन भावना अमूल्य है." उन्होंने वरदा की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के कदम समाज के लिए प्रेरणादायक हैं.
अन्य योगदान और सरकारी मदद
महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, अब तक राज्य सरकार ने 31.64 लाख प्रभावित किसानों के लिए 2,215 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता घोषित की है. इसके अलावा, पुणे के सब्जी विक्रेता चरन वनावे ने 1,13,724 रुपये, और लातूर जिले के डॉ. हरिवंश राय बच्चन स्कूल के छात्रों ने पेंटिंग प्रदर्शनी से 1,11,111 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए.
मुख्यमंत्री ने कहा अगर दिल में इंसानियत और दूसरों की मदद करने की भावना हो, तो उम्र कोई बाधा नहीं बन सकती. छोटे-छोटे योगदान भी बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं. मुख्यमंत्री फडणवीस ने लोगों से अपील की है कि वे उदारता दिखाएं और राज्य के किसानों की मदद करें.
वरदा तिमांडे का यह कदम समाज के लिए प्रेरणा है और यह सिखाता है कि सच्ची भावना और सहानुभूति कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत बन सकती है.
