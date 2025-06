ETV Bharat / bharat

दिल्ली में कोरोना से 22 साल की लड़की की मौत, अब तक 4 लोगों ने गंवाई जान, देश में एक्टिव केसों की संख्या 4026 तक पहुंची - DELHI CORONA UPDATE

दिल्ली में कोरोना अबतक 4 लोगों की मौत ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 3, 2025 at 10:56 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 11:20 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 4026 पहुंच गई. स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, बीते 10 दिन में कोरोना केस 15 गुना बढ़े हैं. केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं. महाराष्ट्र एक्टिव केसेज के मामले में दूसरे नंबर पर है यहां 506 मरीज हैं. मई से अब तक देश में 34 कोरोना पेशेंट्स की मौत हुई है. सोमवार को दिल्ली में हुई एक और मौत : दिल्ली में कोरोना के बढ़ते नए मामलों के बीच मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. सोमवार को 22 साल की एक लड़की की कोविड से मौत हो गई. डाक्टरों का कहना है कि लोग घबराएं नहीं, सतर्क रहें. कोरोना से अब डरने की जरूरत नहीं है. बुजुर्ग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, कैंसर इत्यादि बीमारियों से पीड़ित लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें जोखिम ज्यादा है. देश में कोरोना की स्थिति पर एक नजर (ETV BHARAT) दिल्ली HC ने केंद्र से सैंपलिंग की डिटेल मांगी: देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो कोरोना के सैंपल एकत्र करने को लेकर अपनाई जाने वाले स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. जस्टिस अनीश दयाल ने केंद्र सरकार को 18 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिया.

