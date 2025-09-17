ETV Bharat / bharat

'पटाखा नगरी' की रुला देने वाली कहानी, 14 साल में पटाखा फैक्ट्री हादसों में 379 लोगों की गई जान

तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा बनाने की कई फैक्ट्री हैं. इसमें काफी संख्या में लोग काम करते हैं. पढ़िए वहां की पूरी रिपोर्ट...

Women making firecrackers in Sivakasi
शिवकाशी में पटाखे बनाती महिला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 6:22 PM IST

7 Min Read
आर. शिवकुमार

तमिलनाडु : 'पटाखा नगरी' के रूप में मशहूर शिवकाशी की देशव्यापी ख्याति है. इतना ही नहीं भारत में बिकने वाले 70 प्रतिशत से ज़्यादा पटाखे शिवकाशी में बनते हैं. वहीं दूसरों के चेहरों पर खुशी लाने वाले पटाखे बनाने वाले मज़दूरों की ज़िंदगी अभी भी बिखरी हुई है.

भारत का छोटा जापान
दिवाली, मंदिर उत्सव और शादियां जैसे उत्सव पटाखों के बिना अधूरे हैं. पटाखों की आधुनिक किस्में, जिन्हें शुभकामनाओं के रूप में देखा जा सकता है, ने शिवकाशी को 'भारत का छोटा जापान' बना दिया है. शिवकाशी का पटाखा उद्योग एक बड़ा उद्योग है जिसका सालाना कारोबार लगभग 5,000 करोड़ रुपये का है.

पटाखों का नाम सुनते ही मन में बस त्योहार, खुशियां और जश्न जैसे विचार ही आते हैं. लेकिन इसका दूसरा पहलू रक्तरंजित भी है. पटाखा उद्योग शिवकाशी के लिए वरदान तो रहा है, लेकिन कभी-कभी यह अभिशाप बनकर जीवन और आजीविका को भट्टी में झोंक देता है.

Women making firecrackers in Sivakasi
शिवकाशी में पटाखे बनाती महिलाएं (ETV Bharat)

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में छोटे और बड़े मिलाकर कुल 1,570 आतिशबाजी कारखाने हैं. इनमें से 1,101 लाइसेंस प्राप्त कारखाने और 3,000 से ज़्यादा बिक्री केंद्र अकेले विरुधुनगर ज़िले में संचालित हो रहे हैं.भारत में बिकने वाले 70 प्रतिशत से ज़्यादा पटाखे शिवकाशी में बनते हैं.

इस उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं.यहां के पटाखा कारखानों की गतिविधियों पर नागपुर स्थित केंद्र सरकार की संस्था PESO (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) द्वारा नज़र रखी जा रही है.

14 वर्षों में 200 से अधिक हादसे
ईटीवी भारत तमिलनाडु को एक चौंकाने वाला आंकड़ा मिला है कि 2011 से 2024 तक पिछले 14 वर्षों में तमिलनाडु में 200 से अधिक आतिशबाजी कारखाने दुर्घटनाएं हुई हैं.

इन दुर्घटनाओं में 379 लोगों की मौत हो गई और 320 से ज़्यादा घायल हो गए.इनमें से 40 लोगों की मौत 5 सितंबर, 2012 को शिवकाशी मुदलीपट्टी में हुई दुर्घटना में हुई थी. यह दुखद है कि आतिशबाजी कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं में मरने वालों में अधिकांश महिलाएं हैं.

12 फ़रवरी, 2021 को सत्तूर अचनकुलम में हुई अग्निशमन फ़ैक्टरी दुर्घटना इसका प्रमाण है.तमिलनाडु को झकझोर देने वाली इस दुर्घटना में 16 महिला मज़दूरों समेत 27 लोगों की मौत हो गई.26 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और अभी भी अपने हक़ के मुआवज़े के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

कुछ यूं बयां किया दर्द
ईटीवी भारत तमिलनाडु की टीम पटाखा फैक्ट्री दुर्घटनाओं, उन श्रमिकों की त्रासदियों और शिवकाशी के अंधेरे पक्ष का विवरण दर्ज करने के लिए क्षेत्र में गई.

सबसे पहले हमारी मुलाक़ात सूसाई रत्नम से हुई, जो पटाखा फ़ैक्टरी हादसे में चमत्कारिक रूप से बच गए थे.उन्होंने बताया, "12 फ़रवरी 2021 को दोपहर लगभग 1 बजे अचानक शोर हुआ. जब मैंने धमाका सुना, तो मैं और मेरे पिता वहां से भागने लगे.लेकिन मेरी पड़ोसन बहन, जो मेरे घर के बगल में रहती थी, उस समय आठ महीने की गर्भवती थी.

इस हादसे में वो मेरे सामने ही जलकर मर गई.कितनी चाहत रही होगी उसने कि एक बच्चा हो और उसकी देखभाल करे. लेकिन जब मैंने उसे इस हादसे को देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए.

People making firecrackers in Sivakasi
शिवकाशी में पटाखे बनाते लोग (ETV Bharat)

आज भी जब मैं उस घर के पास से गुजरता हूं जहां वह रहती थी, तो मुझे वह बात याद आती है.” यह कहते हुए उसकी आँखों में आंसू आ गए. आंसू पोंछते हुए उन्होंने आगे कहा, "मैंने जिस दंपती के साथ काम किया था, उनके पास 10 साल से ज़्यादा समय से कोई संतान नहीं थी. ऐसे में, आखिरकार 2010 में उन्हें एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ."

उसने सदमे और डर के मिले-जुले भाव से कहा, "इस हादसे में दोनों दंपती की मौत हो गई. अब वह बच्ची अपने रिश्तेदारों के घर पल रही है. अगर उसके रिश्तेदार भी होंगे, तो भी वह अपने माता-पिता जैसी नहीं होगी. इसी तरह, इस हादसे में मेरे भाई के बेटे ने अपना एक पैर खो दिया.

अब उसका एक कृत्रिम पैर लग गया है. कौन उससे शादी करना चाहेगा? आज भी, जब भी मैं कहीं ज़ोर का धमाका सुनता हूं, मुझे वो घटना याद आ जाती है."

पैर तो चला गया - पर नौकरी नहीं छोड़ सकते
मुथुकुट्टी, जिन्होंने पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा दिया था, ने हमसे बात की. उस समय उन्होंने कहा था, "पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, मैं 19 साल की उम्र में एक पटाखा फैक्ट्री में काम करने चला गया."

वहां एक दुर्घटना में मैंने अपना पैर गंवा दिया. लेकिन अब भी, मेरे पास पटाखों के कारखाने में वापस काम पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, "हालांकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2021 में अचनकुलम अग्निशमन दुर्घटना में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन हमें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है."

मृत्यु दर क्यों बढ़ रही है?
दलित मुक्ति आंदोलन के राज्य अध्यक्ष करुप्पिया का कहना है कि प्रभावित श्रमिक मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक भी आतिशबाजी कारखाना मालिक को दंडित नहीं किया गया है.

इस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "यहां चल रहे विभिन्न आतिशबाजी कारखाने बिना किसी उचित परमिट के किरायेदारों जैसे तीसरे पक्ष द्वारा चलाए जा रहे हैं. 800 से ज़्यादा आतिशबाजी कारखानों में उचित कार्य सुरक्षा और औद्योगिक उपकरण नहीं हैं. यही कारण है कि हर साल मौतों की संख्या बढ़ रही है."

Women making firecrackers in Sivakasi
शिवकाशी में पटाखे बनाती महिला (ETV Bharat)

मुआवज़ा पर्याप्त नहीं
आतिशबाजी कारखाने में हुई दुर्घटनाओं के पीड़ितों में से एक बालासुबपु का कहना है कि हालांकि तमिलनाडु सरकार दुर्घटना होने पर चिकित्सा व्यय और अन्य खर्चों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.

इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "दुर्घटना के बाद, मैं पहले की तरह काम नहीं कर पा रही थी. मेरी आमदनी भी कम हो गई थी. धमाकों की आवाज़ ने मुझे बहरा बना दिया है."

आतिशबाजी दुर्घटनाओं पर आरटीआई से जानकारी प्राप्त करने के बाद पीड़ितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता भीमा राव ने कहा, "राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मरियम्माल आतिशबाजी फैक्ट्री दुर्घटना में मरने वालों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये और घायलों को 15 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.

तमिलनाडु सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने अब तक उन्हें मुआवज़ा नहीं दिया है. उन्होंने अनुरोध किया, "मज़दूरों की आजीविका सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों का कर्तव्य है." दूसरों के चेहरों पर खुशी लाने वाले पटाखे बनाने वाले मज़दूरों की ज़िंदगी अभी भी बिखरी हुई है. हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सुरक्षा और पर्याप्त आमदनी जैसी खुशियां घर ज़रूर आएंगी.

