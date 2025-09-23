ETV Bharat / bharat

असम से 37 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया: हिमंत बिस्वा सरमा

राज्य सरकार ने बांग्लादेश से घुसपैठ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. सीएम सरमा अक्सर असम में जनसांख्यिकी बदलने के खतरे के बारे में चेतावनी देते रहते हैं. उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकारों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए मूल निवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं.

एक्स पर सीएम सरमा ने लिखा, 'गुपचुप घुसपैठियों, अलविदा, असम में तुम्हारा समय समाप्त! 37 बिन बुलाए मेहमानों को श्रीभूमि सेक्टर से बांग्लादेश में उनके अपने वतन वापस भेज दिया गया है. मैं आप सभी को पहले ही बता रहा हूँ - सभी अवांछित मेहमानों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा.'

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को घोषणा की कि महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 37 बांग्लादेशी लोगों को पड़ोसी देश वापस भेज दिया गया है क्योंकि वे अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे.

मुख्यमंत्री सरमा ने पहले भी जोर देकर कहा था कि हालाँकि कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए आधार कार्ड हासिल करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से अवैध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके असम में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि सुरक्षा बलों ने अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसे कई लोगों को पकड़ा है और उन्हें कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया गया. अधिकतर घुसपैठियों को सुबह लगभग 5 बजे गिरफ्तार किया गया और सुबह 9 बजे से पहले उन्हें पड़ोसी देश वापस भेज दिया गया.

दो-तीन घंटे में वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा पा रहे हैं. हालाँकि, मुख्यमंत्री इस मामले में दोगुनी सतर्कता बरतने में कोई बुराई नहीं देखते. उन्होंने आगे कहा, 'हमने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का पता लगाने के खिलाफ कई कदम उठाने का फैसला किया है क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि कुछ घुसपैठियों को सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार न कर पाएँ.'

मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि बांग्लादेश से लोग भारत आते हैं, क्योंकि शेख हसीना सरकार के जाने के बाद हाल ही में पैदा हुई अशांति के कारण पड़ोसी देश में गरीबी बढ़ गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि पारंपरिक आशंकाओं के विपरीत मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग रोजगार के लिए सीमा पार कर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं.