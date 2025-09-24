ETV Bharat / bharat

झारखंड में 36वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन, 172 अंकों के साथ झारखंड रहा ओवरऑल चैंपियन

रांची: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में तीन दिवसीय 36वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का बुधवार को भव्य समापन हुआ. पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों एथलीट्स ने जूनियर कैटेगरी में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया. अंतिम दिन तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद झारखंड ने कुल 172 अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है जबकि बिहार की टीम 168 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही.

दमदार प्रदर्शन की बदौलत की वजह से झारखंड का दबदबा

चैंपियनशिप के दौरान झारखंड के खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में अव्वल रहकर राज्य का परचम लहराया. बॉयज-18 वर्ग में झारखंड के मोहम्मद साजिद ने 110 मीटर हर्डल्स 14.34 सेकेंड में पूरा कर 1006 अंक अर्जित किए और बेस्ट एथलीट बने. वही, गर्ल्स-16 वर्ग में झारखंड की ममता मैरी मुर्मू ने 60 मीटर दौड़ 7.875 सेकेंड में पूरी कर 1190 अंक अर्जित किए और सबको चौंका दिया. इसके अलावा गर्ल्स-20 वर्ग में प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप में 12.08 मीटर की छलांग लगाकर 922 अंक हासिल किए.

जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में झारखंड ओवरऑल चैंपियन (Etv bharat)

झारखंड के एथलीटों ने 22 स्वर्ण, 18 रजत एवं 18 कांस्य पदक समेत कुल 58 पदक जीते

तीन दिवसीय 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 10 राज्यों जिसमें पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, बिहार, असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की टीमों ने भाग लिया. जिसमें कुल 621 एथलीट शामिल हुए. 172 अंकों के साथ झारखंड विजेता बना. झारखंड के एथलीटों ने 22 स्वर्ण, 18 रजत एवं 18 कांस्य पदक समेत कुल 58 पदक जीते.

दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों का भी जलवा

बिहार के खिलाड़ियों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया. बॉयज-16 वर्ग में किशु ने 69.16 मीटर की जैवलिन थ्रो कर 948 अंक प्राप्त किए और सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली. गर्ल्स-18 वर्ग में बिहार की अल्का सिंह ने शॉट पुट में 16.07 मीटर की दूरी हासिल कर 963 अंक जुटाए. जबकि ओडिशा के अस्तिक प्रधान ने बॉयज-20 के 400 मीटर रेस में 47.67 सेकेंड का समय निकाल 1002 अंक हासिल किए.