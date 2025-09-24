झारखंड में 36वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन, 172 अंकों के साथ झारखंड रहा ओवरऑल चैंपियन
रांची में तीन दिन चली 36वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का बुधवार को समापन हो गया.
Published : September 24, 2025 at 8:44 PM IST
रांची: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में तीन दिवसीय 36वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का बुधवार को भव्य समापन हुआ. पूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों से आए सैकड़ों एथलीट्स ने जूनियर कैटेगरी में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया. अंतिम दिन तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद झारखंड ने कुल 172 अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है जबकि बिहार की टीम 168 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही.
दमदार प्रदर्शन की बदौलत की वजह से झारखंड का दबदबा
चैंपियनशिप के दौरान झारखंड के खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में अव्वल रहकर राज्य का परचम लहराया. बॉयज-18 वर्ग में झारखंड के मोहम्मद साजिद ने 110 मीटर हर्डल्स 14.34 सेकेंड में पूरा कर 1006 अंक अर्जित किए और बेस्ट एथलीट बने. वही, गर्ल्स-16 वर्ग में झारखंड की ममता मैरी मुर्मू ने 60 मीटर दौड़ 7.875 सेकेंड में पूरी कर 1190 अंक अर्जित किए और सबको चौंका दिया. इसके अलावा गर्ल्स-20 वर्ग में प्रीति लकड़ा ने ट्रिपल जंप में 12.08 मीटर की छलांग लगाकर 922 अंक हासिल किए.
झारखंड के एथलीटों ने 22 स्वर्ण, 18 रजत एवं 18 कांस्य पदक समेत कुल 58 पदक जीते
तीन दिवसीय 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 10 राज्यों जिसमें पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, बिहार, असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की टीमों ने भाग लिया. जिसमें कुल 621 एथलीट शामिल हुए. 172 अंकों के साथ झारखंड विजेता बना. झारखंड के एथलीटों ने 22 स्वर्ण, 18 रजत एवं 18 कांस्य पदक समेत कुल 58 पदक जीते.
दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों का भी जलवा
बिहार के खिलाड़ियों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया. बॉयज-16 वर्ग में किशु ने 69.16 मीटर की जैवलिन थ्रो कर 948 अंक प्राप्त किए और सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली. गर्ल्स-18 वर्ग में बिहार की अल्का सिंह ने शॉट पुट में 16.07 मीटर की दूरी हासिल कर 963 अंक जुटाए. जबकि ओडिशा के अस्तिक प्रधान ने बॉयज-20 के 400 मीटर रेस में 47.67 सेकेंड का समय निकाल 1002 अंक हासिल किए.
टीम चैंपियनशिप के परिणाम, इस प्रकार है-
- बॉयज-14: बिहार (13 अंक), ओडिशा (7 अंक).
- बॉयज-16: बिहार (32 अंक), असम (18 अंक).
- बॉयज-18: बिहार (36 अंक), पश्चिम बंगाल (21 अंक).
- बॉयज-20: बिहार (47 अंक), ओडिशा (42 अंक).
- गर्ल्स-14: पश्चिम बंगाल (12 अंक), बिहार (6 अंक).
- गर्ल्स-16: ओडिशा (29 अंक), पश्चिम बंगाल (18 अंक).
- गर्ल्स-18: झारखंड (33 अंक), पश्चिम बंगाल (29 अंक).
- गर्ल्स-20: झारखंड (38 अंक), पश्चिम बंगाल (26 अंक).
समापन समारोह में गूंजा उत्साह
समापन अवसर पर स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों की जोरदार मौजूदगी रही. खेल निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड एथलेटिक्स संघ प्लानिंग कमिटी के चेयरमैन डॉ. मधुकांत पाठक, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सीडी सिंह, सचिव एसके पांडे एवं आयोजन सचिव प्रभाकर वर्मा, सिकंदर महतो, रणवीर सिंह, तकनीकी पदाधिकारी, बंधन टोप्पो, अजय नायक, सरोज कुमार, अनिल कुजूर, सिकंदर महतो, विनोद कुमार, अरविंद कुमार, रमन, टेक्निकल डेलीगेट पीके मोहंती, अनवर हुसैन, एचपीसी टीम शशांक सौरव, स्वीटी खातून, दिव्या शर्मा, सुपर्णा कुंडू, अनमोल,समेत अन्य का आयोजन में सराहनीय सहयोग रहा. कोच - विनोद कुमार सिंह, आशु भाटिया, योगेश यादव, आलोक सिंह, प्रभात रंजन तिवारी, नीरज कुमार, नरेश कुजूर, अनुभा खाखा का बहुमूल्य योगदान रहा.
खेल निदेशक रहे मौजूद
इस चैंपियनशिप ने यह साबित कर दिया है कि पूर्वी भारत की प्रतिभा किसी से कम नहीं है. झारखंड सहित सभी राज्यों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देता है बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का भी मार्ग प्रशस्त करता है. राज्य सरकार और खेल विभाग हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं: शेखर जमुआर, खेल निदेशक
रांची में संपन्न चैंपियनशिप सिर्फ प्रतियोगिता भर नहीं थी बल्कि पूर्वी भारत की खेल प्रतिभाओं का महाकुंभ साबित हुई है. तीन दिनों तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद झारखंड का ओवरऑल विजेता बनना राज्य के लिए गर्व का विषय है. इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आने वाले समय में झारखंड और बिहार जैसे राज्य भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे.
