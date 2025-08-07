Essay Contest 2025

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी 'रुद्रास्त्र' ने जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, 354 वैगन और 7 इंजन के साथ मिलकर भारतीय रेल ने इतिहास रचा-

मालगाड़ी रुद्रास्त्र ने रचा इतिहास
मालगाड़ी रुद्रास्त्र ने रचा इतिहास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2025

रोहतास : भारतीय रेल ने ग्रेंड कॉर्ड रेल सेक्शन (Grand Chord Rail Section) पर माल ढुलाई की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी 'रुद्रास्त्र' का सफल संचालन किया है. 354 वैगनों और 7 इंजनों से युक्त यह मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी थी. इसका संचालन पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल के गंजख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक किया गया. रेलवे ने इसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया है.

354 वैगनों और 7 इंजनों से तैयार हुई रुद्रास्त्र : डीडीयू मंडल के गंजख्वाजा स्टेशन से चलकर 200 किलोमीटर दूर गढ़वा रोड तक पहुंची इस मालगाड़ी को 'रूद्रास्त्र' नाम दिया गया. इसे कुल छह खाली बॉक्सन रेक को जोड़कर तैयार किया गया. इस 4.5 किमी लंबी ट्रेन में कुल 354 वैगन और 7 इंजन शामिल थे. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इसे चलाने के लिए खास तकनीकी समन्वय और नियंत्रण की जरूरत थी.

रुद्रास्त्र का संचालन करने वाली टीम
रुद्रास्त्र का संचालन करने वाली टीम (ETV Bharat)

200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे 5 घंटे : यह मालगाड़ी गंजख्वाजा से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिये सोननगर तक और फिर गढ़वा रोड तक भारतीय रेलवे के सामान्य ट्रैक पर चली. औसतन 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इसने करीब पांच घंटे में दूरी तय की. ट्रेन की लंबाई और भार को देखते हुए यह प्रदर्शन शानदार माना जा रहा है.

माल ढुलाई में होगा समय और संसाधनों की बचत : रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अगर इन छह रेक को अलग-अलग चलाया जाता, तो चालक दल और मार्ग निर्धारण के लिए छह बार प्रक्रिया दोहरानी पड़ती. एक साथ रुद्रास्त्र के रूप में संचालन से समय की उल्लेखनीय बचत हुई है. इससे लॉजिस्टिक्स की क्षमता बढ़ेगी और कोयला व अन्य सामान लाने-ले जाने में तेज़ी आएगी.

354 मालगाड़ी के डिब्बे, 7 इंजन, 4.5किमी लंबाई
354 मालगाड़ी के डिब्बे, 7 इंजन, 4.5किमी लंबाई (ETV Bharat)

डीडीयू मंडल की तकनीकी दक्षता और तालमेल का परिणाम : रुद्रास्त्र का संचालन डीडीयू मंडल की कार्यकुशलता, विभागीय समन्वय और प्रबंधन की मिसाल है. यहां मालगाड़ियों के डिब्बों की मरम्मत और जांच के बाद नए सिरे से जोड़ा जाता है. रुद्रास्त्र की सफलता भारतीय रेल की आधुनिक सोच और नवाचार की दिशा में मजबूत कदम है.

विश्व में सबसे लंबी ट्रेन: ऑस्ट्रेलिया की ‘BHP’ मालगाड़ी : जहां भारत ने रुद्रास्त्र के साथ नया कीर्तिमान बनाया, वहीं वैश्विक स्तर पर सबसे लंबी और भारी ट्रेन का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की 'BHP' कंपनी के पास है. यह ट्रेन 7.3 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 682 वैगन थे. लेकिन भारतीय रेलवे का यह प्रयास भी वैश्विक मानकों के करीब पहुंचता दिख रहा है.

रुद्रास्त्र पर गर्व : 4.5 किलोमीटर लंबी ‘रुद्रास्त्र’ मालगाड़ी का सफल संचालन भारतीय रेलवे के लिए गर्व का विषय है. यह न केवल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की मिसाल है, बल्कि भविष्य में माल ढुलाई के लिए समय, लागत और श्रम बचाने का आदर्श मॉडल भी साबित होगा.

''354 वैगन 7 इंजन और 4.5 किलोमीटर लंबी 'रुद्रास्त्र' मालगाड़ी का सफल संचालन डीडीयू मंडल की नई सोच और नवाचार की शानदार मिसाल है.''- सरस्वती चन्द्र, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, डीडीयू मंडल

क्या है ग्रैंड कॉर्ड रेल सेक्शन? : Grand Chord Rail Section भारतीय रेलवे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल मार्ग है. यह पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (डीडीयू, पूर्व में मुगलसराय) से शुरू होकर गया होते हुए आसनसोल तक जाता है. यह हावड़ा–नई दिल्ली मार्ग पर सबसे व्यस्त और कम दूरी वाला हिस्सा है. कोयला, स्टील, सीमेंट जैसी भारी माल ढुलाई इसी सेक्शन से होती है.

