GST में कटौती के बाद 33 लाइफ सेविंग दवाइयां होंगी सस्ती होंगी, ( सांकेतिक तस्वीर )

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को घरेलू वस्तुओं और हेल्थ सर्विस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आम आदमी को राहत देने के लिए जीएसटी दरों में बदलाव किया है.

पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए काउंसिल ने 33 लाइफ सेविंग दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की घोषणा की है. इसके अलावा कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तीन महत्वपूर्ण दवाओं पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की सिफारिश की है.

कब से लागू होंगी नई दरें?

प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज के अनुसार, "अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि कई मेडिकल इक्विपमेंट और डायग्नोस्टिक किट भी निचले टैक्स दायरे में आएंगीं. नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी.

33 लाइफसेविंग दवाओं की पूरी सूची