कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन : कुल 31 नक्सलियों को जवानों ने किया ढेर, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद - 31 NAXALITES KILLED IN KARREGUTTA

कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 14, 2025 at 4:52 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 5:15 PM IST 4 Min Read

बीजापुर: कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षाबलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है. छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. बीजापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा पुलिस अधिकारियों ने किया है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CRPF के डीजी और छत्तीसगढ़ के डीजीपी मौजूद रहे. कुल 31 नक्सली मारे गए: कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में कुल 31 नक्सली मारे गए. यह ऑपरेशन करीब 16 दिनों से ज्यादा समय तक चला. नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में कुल 1 करोड़ 72 लाख के इनामी माओवादी मारे गए हैं. जिसमें 28 माओवादियों की पहचान हो चुकी है. अन्य तीन नक्सलियों की पहचान की जा रही है. सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के कुल 214 बंकरों को नष्ट किया है. माओवादियों के करीब 4 तकनीकी इकाइयों को तबाह किया गया है. जिसमें 4 लैथ मशीन और नक्सलियों का बीजीएल लॉन्चर और बीजीएल सेल शामिल है. नक्सली लेथ मशीन से इसे बनाने का काम करते थे. सीआरपीएफ के डीजी ने क्या कहा ?: इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हम पहली प्राथमिकता में हमने बस्तर और बीजापुर के उन स्कूलों को रखा है जिसे नक्सलियों ने बर्बाद कर दिया है. हम ऐसे स्कूलों को स्थापित करेंगे. हमारे इस ऑपरेशन से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है. नक्सलियों के बड़े नेता जिस जगह पर जुटते थे. उस स्थान पर हमने कार्रवाई की और उनकी योजना को असफल करने में हम सफल रहे हैं. हमने नक्सलियों की हथियार बनाने वाले चार कंपनियों को खत्म किया है.अपने नक्सलियों का इलाज करने के लिए उन्होंने जिस तरीके से माओवादियों ने किलेबंदी की थी,उसे हमने ध्वस्त कर दिया है. जंगल में जिस तरीके से इन लोगों ने आईईडी लगा रखे हैं,जिससे गांव वाले शिकार होते थे. हमने नक्सलियों के उस आईईडी नेटवर्क को खत्म किया है. यह नक्सलियों की प्लानिंग पर सबसे बड़ा प्रहार है- ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, डीजी, सीआरपीएफ

