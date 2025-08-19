ETV Bharat / bharat

'तीन हजार बीघा जमीन... एक प्राइवेट कंपनी को', असम के आदिवासी जिले में भूमि आवंटन पर हाई कोर्ट हैरान - LAND ALLOCATED TO CEMENT COMPANY

गौरव गोगोई ने हिमंत बिस्वा सरमा पर आदिवासियों की जमीन एक प्राइवेट सीमेंट को सौंपने का आरोप लगाया है.

गुवाहाटी हाई कोर्ट
गुवाहाटी हाई कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2025 at 8:57 PM IST

6 Min Read

गुवाहाटी: असम के पहाड़ी जिला दीमा हसाओ में 3 हजार बीघा जमीन एक सीमेंट कंपनी को आवंटित किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. छठी अनुसूची के इस पहाड़ी जिले दीमा हसाओ, को असम का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है.

इस खुलासे से गुवाहाटी हाई कोर्ट भी हैरान है. जस्टिस संजय कुमार मेधी ने जमीन आवंटन के पैमाने पर खुलेआम हैरानी जताई. दीमा हसाओ में उमरंगसो के अंतर्गत न्यू लोंगकु क्रो गांव के पास स्थित यह भूमि कथित तौर पर महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दी गई है.

3,000 Bighas of Land Allocated to Cement Company
दीमा हसाओ में 3 हजार बीघा जमीन एक सीमेंट कंपनी को आवंटित किए जाने पर बवाल (ETV Bharat)

यह खुलासा हाई कोर्ट में दो रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हुआ, जिससे पूरे असम में बड़ा आक्रोश फैल गया है. अब यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है.

कांग्रेस सांसद और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने अदालती कार्यवाही का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तीखी आलोचना की. जवाब में, एक भाजपा नेता और वकील ने वीडियो सार्वजनिक करके अदालती प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए गोगोई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

भूमि आवंटन पर अदालत में सवाल
महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य (केस संख्या WP(C)/337/2025) मामले में 12 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई के दौरान, यह बात सामने आई कि उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद (NCHAC) ने कंपनी को 3,000 बीघा जमीन 30 साल के लिए पट्टे पर दी थी.

महाबल सीमेंट ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि अज्ञात समूहों ने उन्हें आवंटित जमीन से बेदखल कर दिया है. उसने अदालत से सुरक्षा की मांग की. दूसरी ओर, 22 स्थानीय आदिवासी निवासियों ने कंपनी के अतिक्रमण के कारण अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल होने के डर से एक अलग याचिका दायर की.

3,000 Bighas of Land Allocated to Cement Company in Dima Hasao: HC Questions Decision
दीमा हसाओ में 3 हजार बीघा जमीन एक सीमेंट कंपनी को आवंटित किए जाने पर बवाल (ETV Bharat)

इस आवंटन के बारे में जस्टिस मेधी ने अविश्वास में कंपनी के वकील से पूछा, "तीन हजार बीघा... एक निजी कंपनी को. यह कैसा फैसला है... क्या यह कोई मजाक है. यहां मुद्दा निजी हित का नहीं, बल्कि जनहित का है."

जज ने आगे सवाल किया कि, भूमि आवंटन को लेकर ऐसा फ़ैसला किसने लिया. जज ने कहा, "हमने 100 या 200 बीघा ज़मीन पट्टे पर दिए जाने की बात सुनी है, लेकिन 3,000 बीघा जमीन एक कंपनी को कैसे दे दी गई."

जब कंपनी के वकील ने महाबल सीमेंट को देश की "नंबर एक सीमेंट कंपनी" बताकर आवंटन को सही ठहराने की कोशिश की, तो जस्टिस मेधी ने टिप्पणी की कि, महाबल सीमेंट जरूर बहुत प्रभावशाली कंपनी होगी.

अदालत ने अब दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद को 1 सितंबर 2025 को होने वाली अगली सुनवाई तक इस विशाल भूमि आवंटन की नीति और प्रक्रिया का पूरा विवरण कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जिले के रूप में, आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

स्थानीय आक्रोश और विरोध
यह जमीन जो हाल तक स्थानीय लोगों के लिए अज्ञात थी, लंबे समय से स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक झूम खेती के लिए इस्तेमाल की जाती रही है. न्यू लोंगकु क्रो गांव में जमीन साफ करने के लिए अचानक खुदाई मशीनें आने पर आक्रोश भड़क उठा.

स्थानीय युवा नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता बापूजीत लंगथासा ने कहा कि, जब उनके कृषि क्षेत्र में जेसीबी से मिट्टी की कटाई शुरू हुई तो वे चौंक गए. ग्रामीणों ने काम रोक दिया और पूछा कि क्या हो रहा है. अधिकारियों ने कहा कि यहां एक सीमेंट कारखाना बनाया जाएगा. उसके बाद उन्होंने आरटीआई दायर की और पता चला कि जमीन पहले ही महाबल सीमेंट को आवंटित कर दी गई थी. यह जमीन मालिकों की जानकारी या सहमति के बिना किया गया था. लोगों ने तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

लंगथासा ने आरोप लगाया कि भूमि हस्तांतरण में कई कानूनों और सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया. भूमि का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया. 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार कोई पुनर्वास या मुआवजा नहीं दिया गया. कोई पर्यावरणीय मंजूरी भी नहीं ली गई. उन्होंने आगे कहा, "स्वायत्त परिषद ने सभी कानूनी मानदंडों को दरकिनार करते हुए, वास्तविक मालिकों की सहमति के बिना भूमि आवंटित कर दी, जो कि यह अवैध है."

शुरुआती विरोध के बाद स्थानीय लोगों ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की, जो बाद में रिट याचिकाओं में बदल गई. अब यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है. उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और विरोध प्रदर्शनों के बीच अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है.

वीडियो शेयर करने पर राजनीतिक बवाल
इस बीच, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई द्वारा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर आदिवासियों की जमीन अडानी समूह समर्थित महाबल सीमेंट को सौंपने का आरोप लगाने के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया.

हाई कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए, गोगोई ने आरोप लगाया, "हिमंत बिस्वा सरमा ने दीमा हसाओ में संवैधानिक रूप से भूमिपुत्रों के लिए आरक्षित 3,000 बीघा जमीन गौतम अडानी की सीमेंट कंपनी को हस्तांतरित कर दी है. यह अहंकार की पराकाष्ठा है. आम असमिया लोगों की जरूरतों को ताक पर रखते हुए पर कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दी गई."

हालांकि, भाजपा प्रवक्ता और अधिवक्ता जयंत कुमार गोस्वामी ने गोगोई के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर बिना अनुमति के अदालती कार्यवाही प्रकाशित करके कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

शिकायत में न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971, कॉपीराइट अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, और अदालत से जांच शुरू करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

गुवाहाटी: असम के पहाड़ी जिला दीमा हसाओ में 3 हजार बीघा जमीन एक सीमेंट कंपनी को आवंटित किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. छठी अनुसूची के इस पहाड़ी जिले दीमा हसाओ, को असम का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है.

इस खुलासे से गुवाहाटी हाई कोर्ट भी हैरान है. जस्टिस संजय कुमार मेधी ने जमीन आवंटन के पैमाने पर खुलेआम हैरानी जताई. दीमा हसाओ में उमरंगसो के अंतर्गत न्यू लोंगकु क्रो गांव के पास स्थित यह भूमि कथित तौर पर महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दी गई है.

3,000 Bighas of Land Allocated to Cement Company
दीमा हसाओ में 3 हजार बीघा जमीन एक सीमेंट कंपनी को आवंटित किए जाने पर बवाल (ETV Bharat)

यह खुलासा हाई कोर्ट में दो रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हुआ, जिससे पूरे असम में बड़ा आक्रोश फैल गया है. अब यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है.

कांग्रेस सांसद और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने अदालती कार्यवाही का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की तीखी आलोचना की. जवाब में, एक भाजपा नेता और वकील ने वीडियो सार्वजनिक करके अदालती प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए गोगोई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

भूमि आवंटन पर अदालत में सवाल
महाबल सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य (केस संख्या WP(C)/337/2025) मामले में 12 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई के दौरान, यह बात सामने आई कि उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद (NCHAC) ने कंपनी को 3,000 बीघा जमीन 30 साल के लिए पट्टे पर दी थी.

महाबल सीमेंट ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि अज्ञात समूहों ने उन्हें आवंटित जमीन से बेदखल कर दिया है. उसने अदालत से सुरक्षा की मांग की. दूसरी ओर, 22 स्थानीय आदिवासी निवासियों ने कंपनी के अतिक्रमण के कारण अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल होने के डर से एक अलग याचिका दायर की.

3,000 Bighas of Land Allocated to Cement Company in Dima Hasao: HC Questions Decision
दीमा हसाओ में 3 हजार बीघा जमीन एक सीमेंट कंपनी को आवंटित किए जाने पर बवाल (ETV Bharat)

इस आवंटन के बारे में जस्टिस मेधी ने अविश्वास में कंपनी के वकील से पूछा, "तीन हजार बीघा... एक निजी कंपनी को. यह कैसा फैसला है... क्या यह कोई मजाक है. यहां मुद्दा निजी हित का नहीं, बल्कि जनहित का है."

जज ने आगे सवाल किया कि, भूमि आवंटन को लेकर ऐसा फ़ैसला किसने लिया. जज ने कहा, "हमने 100 या 200 बीघा ज़मीन पट्टे पर दिए जाने की बात सुनी है, लेकिन 3,000 बीघा जमीन एक कंपनी को कैसे दे दी गई."

जब कंपनी के वकील ने महाबल सीमेंट को देश की "नंबर एक सीमेंट कंपनी" बताकर आवंटन को सही ठहराने की कोशिश की, तो जस्टिस मेधी ने टिप्पणी की कि, महाबल सीमेंट जरूर बहुत प्रभावशाली कंपनी होगी.

अदालत ने अब दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद को 1 सितंबर 2025 को होने वाली अगली सुनवाई तक इस विशाल भूमि आवंटन की नीति और प्रक्रिया का पूरा विवरण कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जिले के रूप में, आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

स्थानीय आक्रोश और विरोध
यह जमीन जो हाल तक स्थानीय लोगों के लिए अज्ञात थी, लंबे समय से स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक झूम खेती के लिए इस्तेमाल की जाती रही है. न्यू लोंगकु क्रो गांव में जमीन साफ करने के लिए अचानक खुदाई मशीनें आने पर आक्रोश भड़क उठा.

स्थानीय युवा नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता बापूजीत लंगथासा ने कहा कि, जब उनके कृषि क्षेत्र में जेसीबी से मिट्टी की कटाई शुरू हुई तो वे चौंक गए. ग्रामीणों ने काम रोक दिया और पूछा कि क्या हो रहा है. अधिकारियों ने कहा कि यहां एक सीमेंट कारखाना बनाया जाएगा. उसके बाद उन्होंने आरटीआई दायर की और पता चला कि जमीन पहले ही महाबल सीमेंट को आवंटित कर दी गई थी. यह जमीन मालिकों की जानकारी या सहमति के बिना किया गया था. लोगों ने तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

लंगथासा ने आरोप लगाया कि भूमि हस्तांतरण में कई कानूनों और सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया गया. भूमि का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया. 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार कोई पुनर्वास या मुआवजा नहीं दिया गया. कोई पर्यावरणीय मंजूरी भी नहीं ली गई. उन्होंने आगे कहा, "स्वायत्त परिषद ने सभी कानूनी मानदंडों को दरकिनार करते हुए, वास्तविक मालिकों की सहमति के बिना भूमि आवंटित कर दी, जो कि यह अवैध है."

शुरुआती विरोध के बाद स्थानीय लोगों ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की, जो बाद में रिट याचिकाओं में बदल गई. अब यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है. उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और विरोध प्रदर्शनों के बीच अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है.

वीडियो शेयर करने पर राजनीतिक बवाल
इस बीच, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई द्वारा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर आदिवासियों की जमीन अडानी समूह समर्थित महाबल सीमेंट को सौंपने का आरोप लगाने के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया.

हाई कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए, गोगोई ने आरोप लगाया, "हिमंत बिस्वा सरमा ने दीमा हसाओ में संवैधानिक रूप से भूमिपुत्रों के लिए आरक्षित 3,000 बीघा जमीन गौतम अडानी की सीमेंट कंपनी को हस्तांतरित कर दी है. यह अहंकार की पराकाष्ठा है. आम असमिया लोगों की जरूरतों को ताक पर रखते हुए पर कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दी गई."

हालांकि, भाजपा प्रवक्ता और अधिवक्ता जयंत कुमार गोस्वामी ने गोगोई के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर बिना अनुमति के अदालती कार्यवाही प्रकाशित करके कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

शिकायत में न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971, कॉपीराइट अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, और अदालत से जांच शुरू करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

For All Latest Updates

TAGGED:

DIMA HASAOSIXTH SCHEDULE HILL DISTRICTMAHABAL CEMENT PVT LTDLAND ALLOCATED TO CEMENT COMPANYLAND ALLOCATED TO CEMENT COMPANY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जीएसटी की नई दरें, सस्ता होगा ये सामान, रिफंड पाना आसान

आज 19 अगस्त 2025 का राशिफल: मंगलवार को मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ, धन खर्च बढ़ेगा

युद्ध खत्म करने को रूस तैयार! सीजफायर के लिए यूक्रेन के सामने रखी बड़ी शर्त

व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के सूट की तारीफ, बदले-बदले नजर आए डोनाल्ड ट्रंप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.