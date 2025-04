ETV Bharat / bharat

कौशांबी में हादसा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 28, 2025 at 10:17 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 10:26 AM IST 3 Min Read

कौशांबी: जिले में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा हो गया. कोखराज थाना में मिट्टी का टीला ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा सोमवार की सुबह लगभग 7:30 बजे उस समय हुआ, जब ग्रामीण घर की पुताई के लिए मिट्टी की खुदाई कर रहे थे.हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. इसके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

अचानक टीला ढहने से दबे 8 लोगः जानकारी के मुताबिक, कोखराज थाना क्षेत्र के टीकरडीह गांव में रहने वाले ग्रामीण घर की पुताई के लिए गांव के बाहर स्थित तालाब से सोमवार की सुबह मिट्टी खोदने गए थे. तभी मिट्टी खोदते समय अचानक बड़ा सा मिट्टी का टीला ढह गया. टीला ढहने की वजह से मिट्टी की खुदाई कर रहे 8 ग्रामीण दब गए. हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घटना की जानकारी कोखराज थाने की पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से किसी तरह मिट्टी हटाकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. टीकरडीह गांव में हुआ हादसा. (Video Credit; ETV Bharat)

