बिहार में घुसे तीन पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस सुराग देने वालों को देगी इनाम

नेपाल बॉर्डर से बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी का सुराग देने वाले को मिले इनाम. पढ़ें

PAKISTANI TERRORISTS IN BIHAR
तीनों आतंकी की फोटो (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2025 at 7:38 PM IST

मोतिहारी : बिहार में जैश ए मोहम्मद के तीन संदिग्ध आतंकी के घुसने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया है. बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से हाईअलर्ट जारी किया गया है. पुलिस के मुताबिक, नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे तीनों आतंकी की सूचना देने पर 50 हजार रुपये इनाम दिए जाएंगे. पुलिस ने हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है.

बिहार पुलिस ने की इनाम की घोषणा : बिहार पुलिस ने इन तीनों आतंकी का स्केज जारी किया है, जिनमें हसनैन अली (रावलपिंडी, पाकिस्तान), आदिल हुसैन (उमरकोट, पाकिस्तान) और मोहम्मद उस्मान (बहावलपुर, पाकिस्तान) शामिल हैं. मोतिहारी पुलिस ने लोगों की अपील की है कि अगर ये आतंकी कही दिखे तो इनकी जानकारी साझा करें.

PAKISTANI TERRORISTS IN BIHAR
डॉग स्क्वायड से जांच जारी (ETV Bharat)

क्या बोले मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात? : मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि, सूचना एजेंसियों की तरफ से एक सूचना जारी किया गया था. सूचना के बाद हम लोग लगातार हाईअलर्ट पर है. बॉर्डर एरिया पर निगरानी की जा रही है. पूरे जिला के थानों को अलर्ट किया गया है. सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी.

''तीन संदिग्ध पाकिस्तानी आदिल हुसैन, हसनैन अली और मोहम्मद उस्मान के ऊपर 50 हजार इनाम की घोषणा की जाती है. अगर आपको ये तीनों नजर आएं तो जानकारी होने पर नजदीकी थाना को या फिर डायल 112 को सूचना दें. सूचना देने वाले को इनाम की राशि दी जाएगी साथ ही उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी. दिए गए नंबर 9431822988 एवं 9031827100 मोतिहारी पुलिस अधीक्षक के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.'' - स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी

काठमांडू के रास्ते बिहार में घुसे आतंकी : बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, तीनों पाकिस्तानी आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे और यहां से बिहार में दाखिल हुए हैं. बताया जाता है कि पुलिस मुख्यालय ने तीनों आतंकी के पासपोर्ट संबंधी जानकारी नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों से साझा किया है.

PAKISTANI TERRORISTS IN BIHAR
आने-जाने वालों पर रखी जा रही नजर (ETV Bharat)

नेपाल सीमा से सटे इलाकों में अलर्ट : पुलिस मुख्यालय ने बताया कि, बिहार के सीमावर्ती जिले खासकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी और सीतामढ़ी को खास निगरानी के आदेश दिए गए है. इन इलाकों में गश्ती बढ़ा दी गई है.

PAKISTANI TERRORISTS IN BIHAR
भारत-नेपाल सीमा बॉर्डर (ETV Bharat)

रेलवे, बस स्टैंड, एयरपोर्ट.. हर ओर नजर : दरअसल नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिले काफी संवेदनशील है. इन इलाकों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों का इस्तेमाल पहले भी किया जाता रहा है. ऐसे में इन इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है. रेलवे और एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है.

PAKISTANI TERRORISTS IN BIHAR
हर किसी संदिग्ध को खंगाल रहे सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

पूर्णिया रेंज के DIG ने क्या कहा? : पूर्णिया रेंज के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल ने कहा कि ''नेपाल के रास्ते तीन पाकिस्तानी आतंकी के बिहार में घुसने की सूचना के बाद पूरे इलाके में हाईअलर्ट है. पुलिस मुख्यालय की तरफ से बॉर्डर इलाकों में विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है. पूर्णिया जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.''

