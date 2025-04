ETV Bharat / bharat

किश्तवाड़ एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी मारे गए, एम-4 और एके 47 रायफल बरामद - 3 PAKISTANI MILITANTS KILLED

किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ अभियान. ( Etv Bharat )

Published : April 12, 2025 at 10:33 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 10:49 AM IST

जम्मू: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दहशतगर्दों के साथ सुरक्षाकर्मियों की मुठभेड़ में अब तक तीन टेरेरिस्ट मारे गए हैं. मारे गए ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी हैं. इनमें से दो आज मारे गए, वहीं तीसरा पाक आतंकी मुठभेड़ में कल मारा गया था. जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना मिलने के बाद किश्तवाड़ के चटरू इलाके में 9 अप्रैल से सुरक्षा बलों के ये अभियान चल रहा है. सुरक्षा बलों के इस अभियान में शुक्रवार को एक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया था, वहीं आज इन आतंकियों से हुई मुठभेड़ में दो टेरेरिस्ट ढेर हुए. एम 4 कार्बाइन और एके 47 रायफल बरामद

किश्तवाड़ के चटरू इलाके में हुई इस मुठभेड़ के बाद आतंकियों के पास से भारी मात्रा में युद्धक हथियार मिले हैं. इन हथियारों में एम 4 कार्बाइन और एके 47 रायफल शामिल है. दो दिन के एनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर

आर्मी का कहना ही कि भारतीय सेना का कॉंबिंग अभियान जारी है. इस आतंकी हमले में कल से आज तक तीन पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं.

आर्मी का कहना ही कि भारतीय सेना का कॉंबिंग अभियान जारी है. इस आतंकी हमले में कल से आज तक तीन पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं. सेना का कहना है कि किश्तवाड़ का दुर्गम क्षेत्र और खराब मौसम के बावजूद जवानों का ऑपरेंशन चटरू जारी है. इस कड़ी में अब तक तीन पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं. इनमें से आज दो और कल एक दहशतगर्द मारा गया. इनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं. वहीं सुरक्षाबलों का अभियान जारी है. पैराशूट के जरिए पुलिस, आर्मी और पैरा मिलिट्री को दुर्गम इलाके में उतारा गया

गौर करें तो 9 अप्रैल को इन आतंकियों के खिलाफ 9 अप्रैल को सेना ने ये कार्रवाई शुरू की थी. इसके लिए पैराशूट के जरिए पुलिस, आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स को इस दुर्गम इलाके में उतारा गया था. चटरू इलाके से तीन आतंकियों को मौत के घाट उतारने के बाद सुरक्षा बलों का इलाके में अभियान जारा है. ये भी पढ़ें - जम्मू-कश्मीर में एनकाउंटर, मौतें, आतंकी घटनाएं , अब क्या है घाटी की स्थिति?

