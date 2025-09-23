ETV Bharat / bharat

ओडिशा: चोरी के आरोपी की थाने में मौत, ACP समेत तीन पुलिस अधिकारी निलंबित

ओडिशा के कटक में थाने में एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिवारवालों ने पुलिस पर यातना देने का आरोप लगाया है.

ओडिशा: चोरी के आरोपी की थाने में मौत, ACP समेत तीन पुलिस अधिकारी निलंबित
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 5:05 PM IST

कटक: ओडिशा में पुलिस की हिरासत में मौत का मामला सामने आया है. कटक के चौद्वार पुलिस थाने की हवालात में एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. चौद्वार पुलिस ने उसे शनिवार को गिरफ्तार किया और सोमवार को शौचालय से उसका शव बरामद किया. पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने शौचालय में आत्महत्या की, जबकि उसके परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या की.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के आदेश पर एसीपी समेत तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, चौद्वार पुलिस थाने ने शनिवार को बाइक चोरी के एक मामले में चौद्वार के ओटीएम लेबर कॉलोनी निवासी झूना उर्फ ​​हेमंत डोरा और दमदमनी निवासी पिंडू मल्लिक को गिरफ्तार किया था. इस मामले के एक अन्य आरोपी ढेंकनाल जिले के सदर थाना क्षेत्र निवासी रसानंद नायक (38) को पुलिस ने शनिवार शाम को हिरासत में लिया था. चौद्वार थाने में उससे पूछताछ की जा रही थी. सोमवार को आरोपी शौचालय गया था. लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं आया, तो संदेह हुआ. आखिरकार पुलिस ने शौचालय का दरवाजा तोड़कर रसानंद को फंदे से उतारा. पुलिस के अनुसार, शौचालय में घुसने के बाद रसानंद वहीं फंदे से लटका हुआ था.

बाद में चौद्वार थाना पुलिस ने रसानंद को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अमानवीय तरीके से पिटाई का आरोप
इस घटना के बाद मृतक के परिवार ने पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. परिवार का आरोप है कि पुलिस थाने में रसानंद नायक की अमानवीय तरीके से पिटाई की गई. मृतक रसानंद की पत्नी और भाई ने भी कहा कि पुलिस का थर्ड डिग्री टॉर्चर सहन न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली.

मृतक रसानंद के चचेरे भाई जीवन बारिक के अनुसार, पुलिस ने उसके भाई की पिटाई की थी. उसके भाई ने चोरी की दो गाड़ियां लौटा दी थीं. लेकिन पुलिस उस पर एक और गाड़ी लौटाने का दबाव बना रही थी और धमकी दे रही थी. पुलिस की यातना सहन न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली.

इसी तरह, मृतक रसानंद की पत्नी ने भी कहा कि पुलिस उसके घर गई और उसे यह कहकर ले आई कि उसके पति को कटक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. लेकिन जब वह यहां आई, तो उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना का स्वयं संज्ञान लिया और थानेदार (एसीपी पाहिया) विश्वरंजन साहू को निलंबित कर दिया. इसके अलावा चौद्वार थाने के एसआई निरंजन जच्छा और कांस्टेबल कमललोचन माझी को भी निलंबित कर दिया गया है. फिलहाल इस घटना के बारे में पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है.

