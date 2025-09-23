ETV Bharat / bharat

ओडिशा: चोरी के आरोपी की थाने में मौत, ACP समेत तीन पुलिस अधिकारी निलंबित

ओडिशा: चोरी के आरोपी की थाने में मौत, ACP समेत तीन पुलिस अधिकारी निलंबित ( ETV Bharat )

कटक: ओडिशा में पुलिस की हिरासत में मौत का मामला सामने आया है. कटक के चौद्वार पुलिस थाने की हवालात में एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. चौद्वार पुलिस ने उसे शनिवार को गिरफ्तार किया और सोमवार को शौचालय से उसका शव बरामद किया. पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने शौचालय में आत्महत्या की, जबकि उसके परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या की.

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के आदेश पर एसीपी समेत तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, चौद्वार पुलिस थाने ने शनिवार को बाइक चोरी के एक मामले में चौद्वार के ओटीएम लेबर कॉलोनी निवासी झूना उर्फ ​​हेमंत डोरा और दमदमनी निवासी पिंडू मल्लिक को गिरफ्तार किया था. इस मामले के एक अन्य आरोपी ढेंकनाल जिले के सदर थाना क्षेत्र निवासी रसानंद नायक (38) को पुलिस ने शनिवार शाम को हिरासत में लिया था. चौद्वार थाने में उससे पूछताछ की जा रही थी. सोमवार को आरोपी शौचालय गया था. लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं आया, तो संदेह हुआ. आखिरकार पुलिस ने शौचालय का दरवाजा तोड़कर रसानंद को फंदे से उतारा. पुलिस के अनुसार, शौचालय में घुसने के बाद रसानंद वहीं फंदे से लटका हुआ था.

बाद में चौद्वार थाना पुलिस ने रसानंद को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अमानवीय तरीके से पिटाई का आरोप

इस घटना के बाद मृतक के परिवार ने पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. परिवार का आरोप है कि पुलिस थाने में रसानंद नायक की अमानवीय तरीके से पिटाई की गई. मृतक रसानंद की पत्नी और भाई ने भी कहा कि पुलिस का थर्ड डिग्री टॉर्चर सहन न कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली.