भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, दो लोग गिरफ्तार
पुलिस ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक सीमा पार संगठित हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है.
Published : September 12, 2025 at 12:07 AM IST
फिरोजपुर: पंजाब पुलिस ने बृहस्पतिवार को फाजिल्का जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट संगठित हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 27 अत्याधुनिक पिस्तौल तथा 470 कारतूस बरामद करने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
अधिकारियों ने बताया कि ‘काउंटर इंटेलिजेंस’ (सीआई) फिरोजपुर और राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) फाजिल्का द्वारा यह अभियान शुरू किया गया.
In a major breakthrough, Counter Intelligence, Ferozepur Zone in a joint operation with #SSOC, Fazilka busts a cross-border organised arms smuggling module near the Indo–Pak International Border and recovers 27 illegal pistols (.30 bore) and 470 live cartridges and arrests two… pic.twitter.com/6GhPtOEZud— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) September 11, 2025
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि आरोपियों की पहचान फाजिल्का के तेजा रहेला निवासी मंगल सिंह उर्फ मंगली और फाजिल्का के मुहर जमशेर गांव निवासी गुरमीत सिंह के रूप में हुई है.
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता लगा है कि हथियारों की यह बड़ी खेप पाकिस्तान से एक विदेशी संस्था के जरिए मंगवाई गई थी और इसका इस्तेमाल राज्य के आपराधिक गिरोहों द्वारा किया जाना था. उन्होंने बताया कि आरोपी अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर इन हथियारों को आपराधिक समूहों के सदस्यों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे.
जानकारी के अनुसार पता चला है कि कर्मचारी और बीएसएफ पिछले कई दिनों से बाढ़ के चलते और बाढ़ के दिनों में हर संदिग्ध व्यक्ति और आने-जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी नजर रख रहे थे, जिसके चलते आज काउंटर इंटेलिजेंस और अन्य बलों को फाजिल्का के गांव मुहार खीवा से हथियारों और कारतूसों की बड़ी खेप मिली है.
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और आगे की जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि इस बड़ी बरामदगी के पीछे कौन शामिल है. उन्होंने कहा कि हथियारों की यह बड़ी खेप कहां जा रही थी और किसके हाथों में पड़ने वाली थी, इसका खुलासा आने वाले समय में होगा।.
डीजीपी ने दी जानकारी
पंजाब के डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "एक बड़ी सफलता में, काउंटर इंटेलिजेंस, फिरोजपुर जोन ने एसएसओसी, फाजिल्का के साथ एक संयुक्त अभियान में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक सीमा पार संगठित हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और 27 अवैध पिस्तौल (.30 बोर) और 470 जिंदा कारतूस बरामद किए और दो लोगों को गिरफ्तार किया.
उन्होंने कहा, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये हथियार पंजाब में आपराधिक गिरोहों द्वारा इस्तेमाल के लिए एक विदेशी संस्था के माध्यम से पाकिस्तान से लाए जाते हैं. गिरफ्तार आरोपी मंगल सिंह मंगली और गुरमीत सिंह, अपने विदेशी आकाओं के निर्देश पर इन हथियारों को आपराधिक गिरोहों के जमीनी स्तर के संचालकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.
डीजीपी ने कहा कि, आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने और इसमें शामिल सभी सदस्यों की पहचान करने और पूरे तस्करी नेटवर्क को उजागर करने के लिए आगे की जांच चल रही है.
ये भी पढ़ें: पंजाब में बाढ़ः पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, सीएम मान अस्पताल से कैबिनेट की बैठक में हुए शामिल