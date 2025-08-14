नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना के 26 अधिकारियों और वायुसैनिकों को वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित किया गया, जिनमें पाकिस्तान के भीतर लक्ष्यों को भेदने वाले अभियानों में भाग लेने वाले लड़ाकू पायलट, एस-400 और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने वाले अधिकारी और कर्मी शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय धरती पर पाकिस्तान द्वारा रची गई सभी हमलों को विफल कर दिया.

वायु क्षेत्र में हमलों को अंजाम देने और अपनी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए 13 भारतीय वायु सेना अधिकारियों को भी विशिष्ट युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया. इन अधिकारियों में एयर वाइस मार्शल जोसेफ सुआरेस, एवीएम प्रजुअल सिंह और एयर कमोडोर अशोक राज ठाकुर शामिल हैं.

भारतीय वायुसेना के चार अधिकारी सम्मानित

इसके अलावा भारतीय वायुसेना के चार अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जिनमें वायु सेना उप प्रमुख एयर मार्शल नरवणेश्वर तिवारी, पश्चिमी वायु कमांडर एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा और वायु संचालन महानिदेशक एयर मार्शल अवधेश भारती शामिल हैं.

ऑपरेशन सिंदूर में मुरीदके और बहावलपुर में आतंकवादी समूहों के मुख्यालयों और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने वाले लड़ाकू पायलटों सहित नौ भारतीय वायु सेना अधिकारियों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है - जो युद्धकालीन वीरता का तीसरा सर्वोच्च पदक है. भारतीय वायु सेना ने इस कार्रवाई में कम से कम छह पाकिस्तानी विमानों को भी मार गिराया था.

16 सीमा सुरक्षा बलों को पदक

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण बहादुरी के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 16 कर्मियों को भी वीरता पदक से सम्मानित किया गया है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया, घायल साथियों को बचाया, गोलीबारी के बीच गोला-बारूद की सप्लाई की और सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों और निगरानी उपकरणों को नष्ट किया.

पुरस्कार पाने वालों में जम्मू की संवेदनशील खरखोला सीमा चौकी पर तैनात पांच जवान भी शामिल हैं.इसके अलावा दो वरिष्ठ भारतीय सेना अधिकारियों को भी सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया. वीरता पुरस्कार विजेताओं की लिस्ट में 4 कीर्ति चक्र, 4 वीर चक्र और 8 शौर्य चक्र शामिल हैं. भारतीय सेना के अधिकारी ने यह जानकारी दी.

