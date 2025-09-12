नेपाल में फंसे ओडिशा के 23 तीर्थयात्रियों को वापस भारत लाया गया
नेपाल में हिंसा की वजह से फंसे ओडिशा के 23 तीर्थयात्री राज्य सरकार के प्रयास से वापस भारत आ गए.
Published : September 12, 2025 at 2:54 PM IST
भुवनेश्वर: हिंसा के बाद नेपाल में फंसे ओडिशा के 23 तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को राज्य सरकार की एक विशेष पहल के तहत बचाकर भारत वापस लाया गया.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि जाजपुर प्रखंड की मलनंदपुर पंचायत की सात महिलाओं समेत 23 लोग पिछले सप्ताह नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर और कुछ अन्य पर्यटन स्थलों के दर्शन के लिए गए थे. वे काठमांडू के एक निजी होटल में फंस गए थे और अशांत स्थिति के बाद हुई व्यापक हिंसा और आगजनी के कारण कहीं और नहीं जा पा रहे थे.
फंसे हुए तीर्थयात्रियों के परिवारों द्वारा ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार के संज्ञान में मामला लाए जाने के बाद, राज्य सरकार ने फंसे हुए तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की.
ओडिया भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत ओडिशा परिवार निदेशालय, नई दिल्ली स्थित मुख्य निवासी आयुक्त कार्यालय, विदेश मंत्रालय, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और रोमानिया में भारत के राजदूत मनोज कुमार महापात्रा ने सभी 23 ओडिया तीर्थयात्रियों को वापस लाने में मदद की.
23 तीर्थयात्रियों में अजय कुमार पांडा, ममीना पांडा, पंकज कुमार धाल, भरत कुमार स्वैन, कामिनी स्वैन, शारदा प्रसन्ना कर, रीमा कर, मनोज कुमार मिश्रा, सुरेन दलाई, वीरेन दलाई, परशुराम दलाई, पूर्णचंद्र दलाई, प्रसन्नजीत दलाई, ब्रजकिशोर मिश्रा, लोपामुद्रा मिश्रा, श्रेयन सौरभ मिश्रा, संतोष कुमार पाणि, सस्मिता पाणि, बागमीप्रिया पाणि, प्रमोद कुमार मिश्रा, राजश्री मिश्रा, बैष्णव साहू और सुरेश चंद्र साहू शामिल हैं.
इस संबंध में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा, "नेपाल में व्याप्त अशांति को देखते हुए, वहां फंसे 23 उड़िया लोगों को सुरक्षित बचाकर भारत वापस भेज दिया गया है. महाप्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा से और उड़िया भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत ओडिशा परिवार निदेशालय और नई दिल्ली स्थित पीआरसी कार्यालय सहित राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से यह अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. मैं उन सभी अधिकारियों और एजेंसियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिनके समन्वित प्रयासों से यह अभियान सफल रहा. राज्य सरकार दुनिया भर में उड़िया लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है."
