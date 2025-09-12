ETV Bharat / bharat

नेपाल में फंसे ओडिशा के 23 तीर्थयात्रियों को वापस भारत लाया गया

September 12, 2025

भुवनेश्वर: हिंसा के बाद नेपाल में फंसे ओडिशा के 23 तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को राज्य सरकार की एक विशेष पहल के तहत बचाकर भारत वापस लाया गया. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि जाजपुर प्रखंड की मलनंदपुर पंचायत की सात महिलाओं समेत 23 लोग पिछले सप्ताह नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर और कुछ अन्य पर्यटन स्थलों के दर्शन के लिए गए थे. वे काठमांडू के एक निजी होटल में फंस गए थे और अशांत स्थिति के बाद हुई व्यापक हिंसा और आगजनी के कारण कहीं और नहीं जा पा रहे थे. फंसे हुए तीर्थयात्रियों के परिवारों द्वारा ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार के संज्ञान में मामला लाए जाने के बाद, राज्य सरकार ने फंसे हुए तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की. ओडिया भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत ओडिशा परिवार निदेशालय, नई दिल्ली स्थित मुख्य निवासी आयुक्त कार्यालय, विदेश मंत्रालय, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और रोमानिया में भारत के राजदूत मनोज कुमार महापात्रा ने सभी 23 ओडिया तीर्थयात्रियों को वापस लाने में मदद की.