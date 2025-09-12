ETV Bharat / bharat

Explainer: सीएम की कुर्सी मिली पर टिक नहीं पाए! 23 में सिर्फ 4 कौन हैं बिहार के 'फुल टर्म' मुख्यमंत्री?

"कांग्रेस पार्टी की नीति कभी भी किसी राज्य में अपने मुख्यमंत्री को पूरी तरह मजबूत बनने नहीं देती. पार्टी नेतृत्व को चुनौती न मिले, इसलिए मुख्यमंत्री के सिर पर हमेशा 'तलवार लटकती' रहती है. अक्सर भीतर ही भीतर असंतोष और विद्रोह की स्थिति बनती रही. बिहार में श्रीकृष्ण सिंह को छोड़ दें, तो कांग्रेस के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया." -प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विश्लेषक

सीएम आते गए, कुर्सी हिलती रही: वहीं उनके अलावा कृष्ण बल्लभ सहाय ने 3 वर्ष 154 दिन, बिंदेश्वरी दुबे ने 2 वर्ष 338 दिन, विनोदानंद झा ने 2 वर्ष 226 दिन, और कर्पूरी ठाकुर ने दो बार मिलाकर 2 वर्ष 98 दिन तक शासन किया. वहीं अब्दुल गफूर (1 वर्ष 283 दिन), चंद्रशेखर सिंह (1 वर्ष 210 दिन), केदार पांडे (1 वर्ष 105 दिन), और भागवत झा आजाद (1 वर्ष 24 दिन) भी एक साल के आसपास ही पद पर टिक सके.

टुकड़ों में बंटा रहा कई सीएम का कार्यकाल: नीतीश कुमार, श्रीकृष्ण सिंह और लालू-राबड़ी जैसे नेताओं ने जहां लंबा कार्यकाल संभाला, वहीं कई मुख्यमंत्री ऐसे भी रहे जिनका शासन बेहद टुकड़ों में बंटा हुआ या सीमित समय का रहा। जगन्नाथ मिश्रा इसका बड़ा उदाहरण हैं, जो तीन अलग-अलग बार मुख्यमंत्री बने. उनका कुल कार्यकाल 5 वर्ष 180 दिन का रहा, लेकिन इसमें सबसे लंबी एकल अवधि सिर्फ 3 वर्ष 67 दिन की थी.

बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता: बिहार की सियासत में नीतीश कुमार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं. अब तक उनका कुल कार्यकाल लगभग 20 साल का हो चुका है. उनके बाद श्रीकृष्ण सिंह का नाम आता है, जिन्होंने लगातार 17 वर्ष 51 दिन तक मुख्यमंत्री पद संभाला. वहीं, राबड़ी देवी ने 7 वर्ष 190 दिन और लालू प्रसाद यादव ने 7 वर्ष 130 दिन तक बिहार की बागडोर संभाली.

कुर्सी तो मिली, लेकिन नहीं टिक पाए मुख्यमंत्री : बिहार की राजनीति में अस्थिरता का आलम यह रहा कि कई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर टिक भी नहीं पाए. सतीश प्रसाद सिंह सिर्फ 5 दिन ही मुख्यमंत्री रहे, जबकि दीप नारायण सिंह 17 दिन में ही पद छोड़ना पड़ा. राज्य में तीन ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका कार्यकाल 100 दिन से भी कम रहा और 10 मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो एक साल से पहले ही हट गए. कुल 19 मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या उनकी सरकार गिर गई.

बिहार में सीएम की कहानी: इन चार नामों में छिपी है बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी. इन चार मुख्यमंत्रियों में श्रीकृष्ण सिंह, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार शामिल हैं. खास बात यह है कि लालू और राबड़ी एक ही यादव परिवार से आते हैं, यानी एक ही घर से दो बार इतिहास रचा गया. वहीं, नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वे भी केवल एक बार (2010-2015) ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके. यही बिहार की राजनीति की अनोखी कहानी है.

पटना: बिहार की सियासत हमेशा से जोड़ों और तोड़ों की राजनीति का केंद्र रही है. 1952 से अब तक राज्य में 23 मुख्यमंत्री बने, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केवल चार ही नेता ऐसे रहे जिन्होंने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया. राजनीतिक उलझनों, टूटते गठबंधनों, राष्ट्रपति शासन और अंदरूनी कलहों ने ज्यादातर मुख्यमंत्रियों को मझधार में ही छोड़ दिया. आइए जानते हैं वो चार मुख्यमंत्री कौन हैं.

नीतीश कुमार को धार्मिक टोपी पहनाते लालू प्रसाद यादव (ETV Bharat)

कांग्रेस की राजनीति से जगन्नाथ मिश्रा भी नहीं बचे: राजनीतिक विश्लेषक प्रिय रंजन भारती का मानना है कि जगन्नाथ मिश्रा जिन्हें मिथिलांचल का ताकतवर नेता माना जाता था, तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ. कांग्रेस में गुटबाजी इतनी गहरी थी कि पार्टी नेतृत्व बार-बार चेहरा बदलने को मजबूर होता था. सभी गुटों को संतुष्ट करने की कोशिश में अक्सर सत्ता अस्थिर होती रही और इससे मुख्यमंत्री बदलते रहे, चाहे वह कितने भी कद्दावर क्यों न हों.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

गठबंधन नहीं चला, नेतृत्व अस्थिर रहा: राजनीतिक विश्लेषक प्रिय रंजन भारती का मानना है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के मुख्यमंत्री भी लंबा कार्यकाल नहीं निभा सके. जननायक कर्पूरी ठाकुर जो जनता के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे. वे दो बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. इसकी वजह विपक्षी गठबंधनों की अस्थिरता थी, जो लंबी दूरी तय नहीं कर सके. चाहे वह जनता पार्टी हो या अन्य मोर्चे, सत्ता में आने के बाद टूट का शिकार हो जाते थे.

लालू-राबड़ी युग से सत्ता में स्थिरता की शुरुआत: 1990 के बाद जब लालू प्रसाद यादव ने सत्ता संभाली, तब बिहार की राजनीति में स्थिरता दिखने लगी. लालू ने अपना पहला कार्यकाल पूरा किया और जब दूसरे कार्यकाल में उन्हें जेल जाना पड़ा, तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया. यह संभव हुआ गठबंधन सहयोग और कांग्रेस जैसे दलों के समर्थन से, जिन्होंने उस दौर में सरकार गिराने की बजाय समर्थन देना बेहतर समझा.

लालू यादव परिवार के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नीतीश कुमार के गठबंधन से बना लंबा शासनकाल: 2005 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई, तब से उनका शासन लगभग 20 साल तक चलता आ रहा है. बीच में भले ही जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन राजनीतिक पकड़ उन्होंने नहीं छोड़ी. नीतीश को भाजपा के साथ-साथ बाद में राजद के साथ भी जनसमर्थन और बहुमत मिला, जिससे उनका नेतृत्व स्थिर रहा. कांग्रेस के उलट, नीतीश को अपने गठबंधन में चुनौती नहीं मिली, जिससे वे लंबा कार्यकाल निभा सके.

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (ETV Bharat)

"आजादी के बाद देश में एक प्रकार का देशभक्ति का माहौल था, जिससे लोगों का लोकतंत्र और नेतृत्व में भरोसा था. श्रीकृष्ण सिंह ने इस दौर में लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर स्थिरता बनाए रखी. वे अकेले ऐसे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, जो बिना अंदरूनी टकराव के 17 साल तक सत्ता में टिके रहे." -प्रमोद कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक

पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कांग्रेस की गुटबाजी बनी खुद की दुश्मन: प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि श्रीकृष्ण बाबू के बाद जो भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, वे कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी के शिकार हो गए. चाहे जगन्नाथ मिश्रा हों, अब्दुल गफूर या अन्य मुख्यमंत्री. कांग्रेसियों ने ही एक-दूसरे के खिलाफ साजिशें रचीं, समर्थन छीना और सरकार गिरा दी.

1967 में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार: 1967 में जब महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी, तो समाजवादी दलों के बीच कांग्रेस ने ही गुटबाजी करवा दी. प्रमोद कुमार सिंह बताते हैं कि महामाया बाबू की सरकार अच्छी मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन वापस दिलवाकर सरकार गिरा दी. यह पहला उदाहरण था जब बाहरी से ज़्यादा अंदरूनी चालबाज़ी हावी रही.

पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव (ETV Bharat)

कर्पूरी ठाकुर दो बार बने सीएम: कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें गरीबों और पिछड़ों के नेता के रूप में व्यापक समर्थन मिला, दो बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों बार आंतरिक खींचतान और गठबंधन की टूट के चलते उनका कार्यकाल अधूरा रहा. प्रमोद कुमार सिंह इसे बिहार की राजनीति की विडंबना मानते हैं कि जनप्रिय नेता भी लंबे समय तक टिक नहीं पाए.

कुछ इस अंदाज में नीतीश कुमार और लालू यादव (ETV Bharat)

हर चुनाव में नई राजनीतिक गणित: प्रमोद कुमार सिंह के मुताबिक, जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं. हर बार कोई नया समीकरण बनता है, जिससे सरकारें बनती और गिरती रही हैं. कभी पिछड़ा-पहचान का मुद्दा हावी रहा, तो कभी अगड़ा-पिछड़ा ध्रुवीकरण ने सियासत की दिशा तय की. यही कारण है कि राजनीतिक स्थिरता अक्सर जातीय संतुलन पर निर्भर रही.

नीतीश कुमार और लालू यादव (ETV Bharat)

लालू-राबड़ी युग से घोटालों तक का सफर: 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, तो गरीबों और पिछड़ों में काफी उम्मीद की लहर थी. उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम भी किया, लेकिन बाद में उनकी सरकार चारा घोटाले और बढ़ते अपराध के कारण विवादों में आ गई. राबड़ी देवी का कार्यकाल भी इसी क्रम में आगे बढ़ा, जिसमें विकास की गति नहीं पकड़ सकी और यही कारण रहा कि 2005 में जनता बदलाव के मूड में आ गई.

एक कार्यक्रम के दौरान सीताराम येचुरी के साथ नीतीश कुमार और लालू यादव (ETV Bharat)

1952 से कांग्रेस का वर्चस्व: बिहार में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ, जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और श्रीकृष्ण सिंह राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने. उस दौर में कांग्रेस का जबरदस्त वर्चस्व था और कई वर्षों तक सत्ता में बनी रही, लेकिन 1967 में यह सिलसिला टूटा, जब पहली बार विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार बनाई, जिसे गैर-कांग्रेसी सरकार कहा गया.

1990 के बाद दिखने लगी सत्ता में स्थिरता: बिहार की राजनीति में अस्थिरता लंबे समय तक बनी रही, लेकिन 1990 के बाद स्थिति बदलने लगी. लालू प्रसाद यादव ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया और उनके बाद राबड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2005 के बाद नीतीश कुमार का युग शुरू हुआ, जिन्होंने विकास और स्थिर शासन के दम पर लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का रिकार्ड बनाया.

योजनाओं की जानकारी लेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

केवल जीतन राम मांझी नहीं कर पाए कार्यकाल पूरा: 1990 से 2025 के बीच केवल एक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ऐसे रहे, जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए. 2014 में लोकसभा चुनाव में जदयू के खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनके फैसलों से नाराज होकर कुछ ही महीनों में उन्हें हटाकर फिर से खुद मुख्यमंत्री बन गए.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू यादव (ETV Bharat)

नीतीश कुमार बना सकते हैं 10वीं बार शपथ लेने का रिकॉर्ड: अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है. वे पहले ही सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं. यदि इस बार चुनाव जीतकर फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो यह उनकी 10वीं बार शपथ होगी, जो भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाएगी

ये भी पढ़ें