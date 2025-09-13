'इक्कीसवीं सदी का यह समय पूर्वोत्तर का है', इंफाल रैली में बोले पीएम

ETV Bharat / bharat

इंफाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर के इंफाल में लगभग 1,200 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होने कहा, "इक्कीसवीं सदी का यह समय पूर्वोत्तर का है. इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है. इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है. 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर एक प्रतिशत से भी कम थी. अब मणिपुर पहले की तुलना में कई गुना तेजी से प्रगति कर रहा है. उन्होंने कहा कि मणिपुर में बुनियादी ढांचे के विकास का एक नया युग शुरू हुआ है. मणिपुर में सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति भी कई गुना बढ़ गई है. यहां हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए भी तेज गति से काम हो रहा है. पीएम ने कहा, इंफाल अवसरों का शहर है, मैं इसे उन स्थानों में से एक मानता हूं जो भारत के विकास को गति प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है. मणिपुर को शांति और विकास के पथ पर ले जाना होगा. प्रधानमंत्री ने कहा, "मणिपुर के अनेक सपूत देश के अलग-अलग हिस्सों में भारत माता की रक्षा में जुटे हैं. हाल ही में दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की ताकत देखी है. हमारे जवानों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी सेना घबरा गई. भारत की इस सफलता में मणिपुर के अनेक वीर बेटे-बेटियों का पराक्रम भी शामिल है. इसी तरह, मैं हमारे वीर शहीद दीपक चिंगाखम के पराक्रम को भी नमन करता हूं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा. मैंने कहा था कि मणिपुरी संस्कृति के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है. और मणिपुर के खिलाड़ियों के बिना भारत के खेल भी अधूरे हैं. मणिपुर का युवा, तिरंगे की शान के लिए तन-मन-धन से समर्पित रहने वाला युवा है."