नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 219 साल पुरानी तान्हा पोला उत्सव की परंपरा जोर-शोर से शुरू हो चुकी है. इस मेले में लकड़ी के नंदी बैल की बिक्री खास आकर्षण का केंद्र है. खासकर, 'मान्या भाई' नाम के एक 6 फीट ऊंचे लकड़ी के नंदी बैल ने सबका ध्यान खींचा है, जिसकी कीमत 3 लाख 91 हजार रुपये है.

यह नंदी बैल आम के पेड़ की लकड़ी से बना है. इसे 8 कारीगरों ने एक महीने की मेहनत से तैयार किया है. इसके अलावा, 1 लाख 91 हजार रुपये का 'सोन्या भाई' और 500 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक के अन्य आकर्षक लकड़ी के नंदी बैल भी नागपुर के लकड़गंज टिम्बर मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

लकड़ी का बना बैल. (ETV Bharat)

219 साल पुरानी परंपरा:

तान्हा पोला का यह उत्सव बच्चों में बैलों के प्रति प्रेम और सम्मान जगाने के लिए 1806 में राजे रघुजी भोसले (द्वितीय) ने शुरू किया था. इस मेले में लकड़ी के नंदी बैलों की शोभायात्रा निकाली जाती है, जो आज भी जारी है. इस साल बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है. कारीगरों का कहना है कि इस बार बाजार में अलग उत्साह है और उन्हें कम से कम 100 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है.

हालांकि, लकड़ी के नंदी बैलों की ऊंची कीमत के कारण अब धातु के नंदी बैलों की मांग भी बढ़ रही है, क्योंकि इनका रखरखाव आसान है. विक्रेताओं के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस साल धातु के नंदी बैलों की मांग में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. फिर भी, लकड़ी के नंदी बैलों की बिक्री जोरों पर है.

नंदी बैलों की बिक्री जोरों पर:

लकड़ी के नंदी बैलों की बिक्री जोरों पर शुरू हो गई है. पोला पड़वा पर मनाए जाने वाले तान्हा पोला त्योहार के लिए लकड़ी के नंदी बैलों का बाजार में आने लगे है. यहां नंदी बैलों की कीमत 100, 300 से लेकर लाखों रुपये तक है. खास बात यह है कि नंदी बनाने वाले स्थानों पर शौकिया नागपुरी नंदी बैल खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं.

इस व्यवसाय से नागपुर में सैकड़ों परिवारों को रोजगार मिलता है. तान्हा पोला का यह उत्सव न केवल परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों और विक्रेताओं के लिए आर्थिक अवसर भी लाता है. बच्चे और नागरिक भी अपने प्रिय बैलों को खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं.

लकड़ी का बना बैल. (ETV Bharat)

तन्हा पोला उत्सव का विशेष महत्वः

बेहद अलग सांस्कृतिक परंपरा से ओतप्रोत विदर्भ में तन्हा पोला उत्सव का विशेष महत्व है. नागपुर समेत पूर्वी विदर्भ के कई जिलों में पोला उत्सव बेहद अलग अंदाज में मनाया जाता है. जिस तरह राज्य में बैल पोला मनाया जाता है, ठीक उसी तरह तन्हा पोला का यह त्योहार भी मनाया जाता है.

इसे भी पढ़ेंः 145 वर्षों से चला आ रहा अनोखा 'उत्सव', पूरे देश में सिर्फ नागपुर में मनाया जाता - MARBAT FESTIVAL