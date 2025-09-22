प. बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले बीजेपी उठाएगी बड़ा कदम, जानिए क्या
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की राज्य इकाई ने राज्य के सभी 294 निर्वाचन क्षेत्रों में 'विस्तारक' (पूर्णकालिक कार्यकर्ता) तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
यदि प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती है तो राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विस्तारकों की तैनाती इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी. प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद ये विस्तारक अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों पर जमीनी स्तर की जानकारी एकत्र करेंगे.
उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर पार्टी का राज्य नेतृत्व प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव और प्रचार रणनीतियों को अंतिम रूप देगा. उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाना है पहले ही उपलब्ध है. उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग 500 है. इनमें से 294 उम्मीदवारों के लिए 'विस्तारक' चुने जाएंगे.' इन 500 उम्मीदवारों में से कुछ को 'विस्तारक' के रूप में काम करने का पूर्व अनुभव है, जबकि कुछ नए उम्मीदवार हैं.
राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विस्तारकों के अंतिम चयन के लिए पात्रता मानदंड होंगे. पहला, उम्मीदवार को संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए और दूसरा उसे निर्वाचन क्षेत्र में सामाजिक, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के साथ-साथ जाति और धर्म के अनुसार जनसंख्या के बारे में गहन जानकारी होनी चाहिए.
राज्य समिति के सदस्य ने कहा कि प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो स्नातक हैं और पार्टी के इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हैं. साथ ही, जिनका 'विस्तारक' के रूप में काम करने का अच्छा रिकॉर्ड है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. राज्य भाजपा उपाध्यक्ष रथीन्द्रनाथ बोस के अनुसार हालांकि अतीत में महत्वपूर्ण चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में विस्तारकों की नियुक्ति की जाती रही है, लेकिन इस बार सूची बनाने की प्रक्रिया अधिक विस्तृत है.
इसलिए यह प्रक्रिया इतनी प्रारंभिक अवस्था में शुरू हो गई है. उनके अनुसार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी विस्तारकों की भूमिका का अधिकतम उपयोग चाहता है और इसलिए चयन प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया जा रहा है.