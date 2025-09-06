ETV Bharat / bharat

2020 दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली: जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्र मामले में जमानत की मांग की है.

इमाम ने वकील फौजिया शकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस महीने की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उसे जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी है. इमाम की याचिका अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है.

जस्टिस नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की बेंच ने इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

अदालत ने 2022, 2023 और 2024 में दायर याचिकाओं पर 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अभियोजन पक्ष ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि यह स्वतःस्फूर्त दंगों का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है, जहां दंगों की पहले से ही साजिश रची गई थी’ और एक भयावह मकसद और सुनियोजित साजिश के साथ ऐसा किया गया था.

आरोपी व्यक्ति 2020 से जेल में हैं और उन्होंने अपनी जमानत याचिकाओं को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था. अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब तर्क दिया कि यह वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की एक साजिश थी और केवल लंबी कैद जमानत का आधार नहीं है. मेहता ने तर्क दिया, "अगर आप अपने देश के खिलाफ कुछ भी करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप बरी होने तक जेल में रहें."