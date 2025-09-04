श्रीनगर: कश्मीर के प्रमुख स्थानों पर झेलम नदी के खतरनाक स्तर से ऊपर उठने के साथ ही एक और जलप्रलय की आशंकाएं पैदा हो गई हैं. साल 2014 की विनाशकारी त्रासदी के बाद से अब तक 7 बार बाढ़ की आशंकाएं सामने आई हैं. इससे स्थानीय लोग सुरक्षा के आश्वासन न मिलने से चिंतित और निराश हैं.
बुधवार शाम को, अनंतनाग के संगम पर नदी का जलस्तर सुबह 11 बजे 22 फीट से बढ़कर शाम 6 बजे 27 फीट हो गया. यह 25 फीट के खतरे के निशान से काफी ऊपर था. श्रीनगर के राम मुंशी बाग में, आधी रात को पानी 22.25 फीट तक पहुंच गया, जो 21 फीट के बाढ़ के निशान को पार कर गया.
कई निवासियों को यह दृश्य बेहद जाना-पहचाना सा लगा. दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के एक दुकानदार बशीर अहमद ने कहा, "जब मैंने सुना कि संगम का जलस्तर 27 फीट पार कर गया है, तो मेरा दिल बैठ गया. हम सभी को 2014 याद है. जब पानी बढ़ता है, तो वह किसी की नहीं सुनता." श्रीनगर में, निवासियों ने रात भर नींद न आने की बात कही.
मेहजूर नगर की निवासी शबनम जान ने कहा, "लोग एक-दूसरे को फोन कर रहे थे, बाढ़ नियंत्रण विभाग से अपडेट ले रहे थे, और अपना कीमती सामान ऊपर ले जाने की तैयारी कर रहे थे."
उन्होंने आगे कहा, "जब भी ऐसी बारिश होती है, हम हमेशा डर में रहते हैं. 11 साल बीत गए हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला है." गुरुवार सुबह, श्रीनगर जिला प्रशासन ने बडगाम के शालिना में बाढ़ की सूचना मिलने के बाद कई निचले इलाकों को खाली करने की सलाह जारी की. लासजान, सोइतेंग, नौगाम, व्येथपोरा, गोपालपोरा, पदशाहीबाग और मेहजूर नगर के निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया.
स्थानीय मस्जिदों से लाउडस्पीकरों के माध्यम से घोषणाएं की गईं तथा पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने घर-घर जाकर लोगों से सतर्क रहने तथा घबराने से बचने का आग्रह किया.
यह घटना निकट-आपदाओं की श्रृंखला में नवीनतम है. इसने सितंबर 2014 से घाटी को संकट में रखा है, जब बाढ़ ने 200 से अधिक लोगों की जान ले ली थी. साथ ही बड़े पैमाने पर विनाश किया. तब से झेलम ने कम से कम 6 बार खतरे के स्तर को छुआ या पार किया है. इसमें मार्च 2015, जुलाई 2017, जुलाई 2018, अप्रैल 2019 और हाल ही में इस साल अगस्त के अंत में भी शामिल है.
साल 2014 के बाद शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं ऐसी करीबी कॉल को रोकने के लिए थीं. विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित झेलम और तवी बाढ़ पुनर्प्राप्ति परियोजना और व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना को तटबंधों को मजबूत करने, चैनलों को ड्रेजिंग करने और नदी की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था. लेकिन अधिकारी स्वीकार करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में ड्रेजिंग नहीं की गई है और अतिक्रमण बाढ़ चैनलों और आर्द्रभूमि को रोकना जारी रखते हैं.
उन्होंने कहाकि "यह खराब योजना, टूटे वादों और सरकारी उपेक्षा का एक ज्वलंत उदाहरण है. 11 साल बाद भी, हम आज भी उतने ही कमजोर हैं, जितने 2014 में थे."
गुरुवार सुबह तक, गेजों ने जल स्तर में मामूली गिरावट दिखाई, सुबह 9 बजे झेलम संगम पर 27.03 फीट और राम मुंशी बाग में 22.05 फीट पर बह रही थी. कुछ घंटे पहले ही, आधी रात को, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने संगम में 27.64 फीट और राम मुंशी बाग में 22.25 फीट का उच्च स्तर दर्ज किया था.
हालांकि, अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि संगम और राम मुंशी बाग में जल स्तर में कमी के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन यह खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है. इससे सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बडगाम में जूनीपोरा के पास झेलम तटबंध में दरार के बाद शालिना, राख शालिना, सीरबाग और समरबाग में एहतियातन निकासी का काम चल रहा है.
कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंसुल गर्ग ने कहा कि जनता को शांति बनाए रखनी चाहिए और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए. गर्ग ने कहा, "स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं और बचाव दल पहले से ही जमीन पर मौजूद हैं. हम नागरिकों से शांत रहने और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी की गई सलाह का सख्ती से पालन करने की अपील करते हैं."
उन्होंने आगे कहा कि राजस्व, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों वाली 11 बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में लोगों की सहायता कर रही हैं.
झेलम नदी: 2014 से खतरे के निशान से ऊपर!
सितंबर 2014: संगम में पानी 34.7 फीट और राम मुंशी बाग में लगभग 29.5 फीट पर पहुंच गया.
मार्च 2015: लगातार बारिश ने राम मुंशी बाग को लगभग 23 फीट तक पहुंचा दिया, जिससे डर और निकासी शुरू हो गई.
जुलाई 2017: मॉनसून की बारिश ने संगम और राम मुंशी बाग दोनों में झेलम को खतरे के स्तर से ऊपर कर दिया.
जुलाई 2018: संगम में जल स्तर 22.31 फीट और राम मुंशी बाग में 20.89 फीट पर पहुंच गया.
अप्रैल 2019: भारी वर्षा और बर्फ पिघलने से नदी संगम पर खतरे के स्तर से आगे निकल गई, राम मुंशी बाग खतरे के करीब पहुंच गया.
अगस्त 2025: संगम 23.99 फीट और राम मुंशी बाग 21.10 फीट तक पहुंचने के साथ एक नया बाढ़ का खतरा उभरा।सितंबर 2025: संगम 27.65 फीट तक बढ़ गया 22.13 फीट.
