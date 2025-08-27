मुंबई: महाराष्ट्र के नासिक में चांदी के गणपति बेहद प्रतिष्ठित गणपति हैं. यहां रविवार करंजा बाजार क्षेत्र में 93 साल पुराना गणपति मंदिर है. इस मंदिर में 1978 में चांदी की मूर्ति स्थापित की गई थी. इसके बाद लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया, जिसमें रविवार करंजा मंडल की सक्रिय भागीदारी रही. चूंकि भक्तों का मानना ​​है कि यह गणपति नवसाला पहुंचते हैं, इसलिए इस मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है.

नासिक एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है. चूंकि नासिक को पवित्र गोदावरी नदी की विरासत प्राप्त है, इसलिए यहां हर बारह साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है. साथ ही, नासिक शहर में दो हजार से अधिक छोटे-बड़े मंदिर हैं, जिनमें से कई प्राचीन हैं. साथ ही, पुणे और मुंबई के बाद नासिक शहर में ही सार्वजनिक गणेश उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है. इन्हीं मंडलों में से एक है रविवार करंजा मित्र मंडल, यह मंडल ब्रिटिश काल का है और इस क्षेत्र में 93 वर्षों से गणपति मंदिर है.

रविवार करंजा क्षेत्र में गंगा प्रसाद हलवाई की दुकान में 1918 में सार्वजनिक गणेश की स्थापना की गई थी, लेकिन 1978 में उसी क्षेत्र में एक गणेश मंदिर का निर्माण किया गया और यहां चांदी की मूर्ति स्थापित की गई. लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया. रविवार करंजा मित्र मंडल ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई.

201 किलो चांदी के गणपति (ETV Bharat)

1978 में चांदी की मूर्ति की स्थापना

रविवार करंजा मित्र मंडल ने 1978 में मंदिर में चांदी की गणेश मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया. इसके बाद रविवार करंजा बाजार के व्यापारियों और भक्तों ने मिलकर चांदी के गणेश बनाने का विचार अपनाया और सभी के सहयोग से चांदी की मूर्ति वास्तव में बन गई. इसके बाद रविवार करंजा मित्र मंडल के चांदी के गणेश नासिकवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए. वर्तमान में 201 किलो चांदी की गणेश मूर्तियां, 50 किलो और 2 किलो सोने के गणेश आभूषण हैं.

गणेश भक्तों की नजर में इस मूर्ति का विशेष महत्व है और भक्तों का मानना ​​है कि यह गणपति नवसाला पहुंचते हैं.

सामाजिक गतिविधियां

रविवार करंजा मित्र मंडल के उत्सव समिति प्रमुख रोहन पवार ने बताया कि हर साल गणेशोत्सव के दौरान लवीवर करंजा मित्र मंडल ने गणपति मंदिर के सामने एक भव्य झांकी का आयोजन किया जाता है. इस झांकी को देखने के लिए जिले भर से भक्त आते हैं. साथ ही मंडल द्वारा साल भर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है. इसके साथ ही, सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जरूरतमंद छात्रों को मुफ़्त किताबें वितरित की जाती हैं और गरीबों को भोजन दान किया जाता है.

