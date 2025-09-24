ETV Bharat / bharat

शिरडी में 200 महिला भक्तों ने शुरू किया साईं सत्चरित्र पारायण, भक्तिमय हुआ वातावरण

अहिल्यानगर (शिरडी): आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों की खुशी और संतुष्टि के लिए, शिरडी में साईं बाबा के चरणों में लगभग 200 महिला भक्तों ने अपने हाथ रखे हैं. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की महिलाओं ने साईं बाबा के जीवन पर आधारित हेमाडपंत द्वारा रचित साईं सच्चरित्र पारायण का पाठ शुरू कर दिया है. यह पारायण संस्थान के साईं समाधि शताब्दी मंडप में भक्तिभाव से किया जा रहा है. 23 सितंबर से शुरू हुआ यह पारायण सात दिनों तक चलेगा.

आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित साईं सेवा ट्रस्ट हर साल एक धार्मिक यात्रा का आयोजन करता है. देश भर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर सेवा कार्य करना उनकी परंपरा है. इस वर्ष यह यात्रा शिरडी पहुंची, जिसमें 200 से अधिक महिलाएं शामिल हैं.

इस साल बारिश के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों को काफी नुकसान हुआ है. महिलाओं ने सामूहिक रूप से साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना की कि साईं बाबा किसानों को संकट से उबरने की शक्ति प्रदान करें, गरीबों, जरूरतमंदों, कमजोरों और पीड़ितों की रक्षा करें और लोगों को सुख, शांति, स्थिरता और संतोष प्राप्त हो.

महिलाओं ने साईं बाबा समाधि शताब्दी मंडपम में साईं बाबा के जीवन पर आधारित साईं सच्चरित्र पारायण शुरू कर दिया है. 23 सितंबर से शुरू हुआ यह पारायण सात दिनों तक चलेगा. साईं सच्चरित्र के 53 अध्यायों का पाठ भक्तिभाव से किया जा रहा है. चूंकि कुछ महिलाएं पढ़ नहीं सकतीं, इसलिए वे हाथ जोड़कर संकेत कर रही हैं. जबकि पाठ करने वाली महिलाएं साईं सच्चरित्र का पाठ कर रही हैं.