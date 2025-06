ETV Bharat / bharat

'विश्व पर्यावरण दिवस' पर PM मोदी का तोहफ़ा, दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी - 200 NEW ELECTRIC BUSES

200 नई इलेक्ट्रिक बसें ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 5, 2025 at 10:31 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 11:18 AM IST 3 Min Read

नई दिल्लीः विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास तोहफा दिया है. राजधानी दिल्ली में अब 200 नई इलेक्ट्रिक बसें और सड़कों पर दौड़ने लगी है. इन बसों को पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाई. ये बसें न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होंगी, बल्कि शहरवासियों को सुगम व साफ-सुथरा सार्वजनिक परिवहन भी प्रदान करेंगी. यह पहल केंद्र व दिल्ली सरकार की संयुक्त सोच का परिणाम है. इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने व वायु प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य रखा गया है. इन इलेक्ट्रिक बसों को "DEVI" (Delhi Electric Vehicle Integrator) स्कीम के अंतर्गत चलाया जाएगा. ये 9 मीटर की मिनी इलेक्ट्रिक बसें हैं. इनका संचालन लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत किया जाएगा. 200 में से करीब 100 बसें दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) द्वारा और 100 बसें दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी माडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) द्वारा चलाई जाएंगी. ये बसें साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली व सेंट्रल दिल्ली के प्रमुख रूट्स पर यात्रियों को सेवा प्रदान करेंगी.

Last Updated : June 5, 2025 at 11:18 AM IST