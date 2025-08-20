नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने हाल ही में फेस्टिव सीजन के दौरान यात्रा करने वालों को बड़ी राहत देने की घोषणा की थी. इसके तहत दिवाली और छठ क छुट्टियों के दौरान परिवार या दोस्तों के साथ लंबी छुट्टियों पर जाने वालों यात्रों को रिटर्न टिकट पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

याद रहे यह सुविधा राउंड-ट्रिप पैकेज के रूप में दी जा रही है. रेलवे की ओर से दी जा रही इस छूट से यात्रियों का सफर और भी किफायती हो जाएगा. इस पैकेज के लिए 14 अगस्त 2025 से बुकिंग शुरू हो चुकी है. उल्लेखनीय है कि इन रियायती वापसी टिकटों पर 60 दिनों की एडवांस बुकिंग की शर्त लागू नहीं होगी.

कब खरीदना होगा टिकट?

ऐसे में अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन यात्रा करने की योजना बना रहे तों आप 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक की यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं. वहीं, 20 प्रतिशत छूट पाने के लिए आपको टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के रिटर्न टिकट खरीदना होगा.

किन यात्रियों को मिलेगा छूट का फायदा?

यात्री इस ऑफर का लाभ तभी उठा सकेंगे, जब वे आने और जाने दोनों यात्राओं के लिए टिकट एक साथ बुक करेंगे. बता दें कि छूट का फायदा उठाने के लिए के जरूरी है कि रिटर्न टिकट में यात्री का नाम वही होना चाहिए, जो पहले यात्रा टिकट में दर्ज था. यानी आने और जाने दोनों टिकट पर यात्री का नाम एक ही हो.

क्या है बुकिंग की प्रक्रिया ?

पीआईबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक छूट केवल दोनों दिशाओं के कन्फर्म टिकटों पर ही मान्य होगी. वापसी यात्रा के मूल किराए पर केवल 20% की कुल छूट दी जाएगी. इस योजना के अंतर्गत बुकिंग आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए समान श्रेणी और समान ओ-डी जोड़ी के लिए होगी.

टिकट बुकिंग की शर्तें

यह छूट केवल कंफर्म टिकटों पर ही उपलब्ध है. दोनों यात्राओं के लिए टिकट एक ही क्लास और समान डेस्टिनेशन पर होना जरूरी है. इन टिकटों को न तो बदला जा सकेगा और न ही वापस किए जाएगा. यात्रियों को टिकट ऑनलाइन या रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से ही खरीदना होगा. साथ ही किसी भी यात्रा में इन टिकटों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा.

किन ट्रेनों पर मिलेगी छूट?

इस योजना का फायदा लगभग सभी ट्रेनों मिलेगा. सभी श्रेणियों के यात्री इस छूट के लिए पात्र होंगे. हालांकि, फ्लेक्सी किराए वाली ट्रेनों पर यह छूट लागू नहीं होगी. इसके अलावा कोई और छूट, पास या कूपन इस योजना के साथ नहीं जोड़ा जा सकेगा.

