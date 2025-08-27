ETV Bharat / bharat

श्रीगंगानगर: बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2.7 किलो हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार - HEROIN SMUGGLING

बीएसएफ और पुलिस की कार्रवाई में एक तस्कर के कब्जे से बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई. तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

BSF and policemen during the operation
कार्रवाई के दौरान बीएसएफ और पुलिसकर्मी (ETV Bharat Sri Ganganagar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read

श्रीगंगानगर: जिले में नशा तस्करी के खिलाफ बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रावला थाना क्षेत्र से 2.7 किलो हेरोइन बरामद की गई है. मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. खुफिया इनपुट पर हुई इस सर्च ऑपरेशन ने पाकिस्तान से होने वाली तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया.

बीएसएफ इंटेलिजेंस ब्रांच के उप कमांडेंट महेश चंद जाट ने बताया कि जिले के रावला मंडी थाना क्षेत्र में बीएसएफ बीकानेर की इंटेलिजेंस ब्रांच को मादक पदार्थ को लेकर पुख्ता सूचना मिली. इस आधार पर पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त सर्च अभियान चलाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि रावला थाना क्षेत्र के ग्राम 1 केवाईडी में चलाए गए इस अभियान के दौरान सुखवंत सिंह के घर से तस्कर लवप्रीत सिंह उर्फ लाब सिंह निवासी आर्निवला, फाजिल्का, पंजाब को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 5 पैकेट हेरोइन बरामद की गई, जिसका कुल वजन लगभग 2 किलो 700 किलोग्राम है.

पढ़ें: श्रीगंगानगर: भारत-पाक सीमा पर 2.50 करोड़ की हेरोइन बरामद - HEROIN SMUGGLING

बीएसएफ इंटेलिजेंस ब्रांच के उप कमांडेंट महेश चंद जाट ने बताया कि सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की जानी है. इसी सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया और तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए हेरोइन जब्त कर ली गई. उन्होंने बताया कि बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच लगातार बॉर्डर इलाके में सतर्कता से काम कर रही है. समय-समय पर ग्रामीणों और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूक भी किया जाता है. इस अभियान में इंटेलिजेंस ब्रांच बीकानेर के निरीक्षक कमलेश कुमार का भी अहम योगदान रहा.

श्रीगंगानगर: जिले में नशा तस्करी के खिलाफ बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रावला थाना क्षेत्र से 2.7 किलो हेरोइन बरामद की गई है. मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. खुफिया इनपुट पर हुई इस सर्च ऑपरेशन ने पाकिस्तान से होने वाली तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया.

बीएसएफ इंटेलिजेंस ब्रांच के उप कमांडेंट महेश चंद जाट ने बताया कि जिले के रावला मंडी थाना क्षेत्र में बीएसएफ बीकानेर की इंटेलिजेंस ब्रांच को मादक पदार्थ को लेकर पुख्ता सूचना मिली. इस आधार पर पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त सर्च अभियान चलाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि रावला थाना क्षेत्र के ग्राम 1 केवाईडी में चलाए गए इस अभियान के दौरान सुखवंत सिंह के घर से तस्कर लवप्रीत सिंह उर्फ लाब सिंह निवासी आर्निवला, फाजिल्का, पंजाब को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 5 पैकेट हेरोइन बरामद की गई, जिसका कुल वजन लगभग 2 किलो 700 किलोग्राम है.

पढ़ें: श्रीगंगानगर: भारत-पाक सीमा पर 2.50 करोड़ की हेरोइन बरामद - HEROIN SMUGGLING

बीएसएफ इंटेलिजेंस ब्रांच के उप कमांडेंट महेश चंद जाट ने बताया कि सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की जानी है. इसी सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया और तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए हेरोइन जब्त कर ली गई. उन्होंने बताया कि बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच लगातार बॉर्डर इलाके में सतर्कता से काम कर रही है. समय-समय पर ग्रामीणों और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूक भी किया जाता है. इस अभियान में इंटेलिजेंस ब्रांच बीकानेर के निरीक्षक कमलेश कुमार का भी अहम योगदान रहा.

For All Latest Updates

TAGGED:

HEROINE SEIZED IN BIG QUANTITYJOINT ACTION OF BSF AND POLICEACTION AGAINST DRUG TRAFFICKINGबड़ी मात्रा में हेरोइन बरामदHEROIN SMUGGLING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान में कमजोर हुआ मानसून, IMD ने बताया अब किस तारीख को बरसेंगे मेघ

राजस्थान में स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनेंगे फीडिंग प्वाइंट, स्टरलाइजेशन-टीकाकरण पर सख्त मॉनिटरिंग

राजनाथ सिंह ने बताया भारतीय सेना की ताकत का राज, कहा- हर सैनिक को मिलेगी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग

जॉब से लेकर लेकर ग्रोथ तक, ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ लागू होने से भारत पर क्या होगा असर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.