श्रीगंगानगर: जिले में नशा तस्करी के खिलाफ बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रावला थाना क्षेत्र से 2.7 किलो हेरोइन बरामद की गई है. मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. खुफिया इनपुट पर हुई इस सर्च ऑपरेशन ने पाकिस्तान से होने वाली तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया.

बीएसएफ इंटेलिजेंस ब्रांच के उप कमांडेंट महेश चंद जाट ने बताया कि जिले के रावला मंडी थाना क्षेत्र में बीएसएफ बीकानेर की इंटेलिजेंस ब्रांच को मादक पदार्थ को लेकर पुख्ता सूचना मिली. इस आधार पर पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त सर्च अभियान चलाकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि रावला थाना क्षेत्र के ग्राम 1 केवाईडी में चलाए गए इस अभियान के दौरान सुखवंत सिंह के घर से तस्कर लवप्रीत सिंह उर्फ लाब सिंह निवासी आर्निवला, फाजिल्का, पंजाब को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 5 पैकेट हेरोइन बरामद की गई, जिसका कुल वजन लगभग 2 किलो 700 किलोग्राम है.

बीएसएफ इंटेलिजेंस ब्रांच के उप कमांडेंट महेश चंद जाट ने बताया कि सूचना मिली थी कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी की जानी है. इसी सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया गया और तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए हेरोइन जब्त कर ली गई. उन्होंने बताया कि बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच लगातार बॉर्डर इलाके में सतर्कता से काम कर रही है. समय-समय पर ग्रामीणों और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूक भी किया जाता है. इस अभियान में इंटेलिजेंस ब्रांच बीकानेर के निरीक्षक कमलेश कुमार का भी अहम योगदान रहा.