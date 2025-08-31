नई दिल्ली/बीजिंग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाशिंगटन के टैरिफ विवाद की पृष्ठभूमि में जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इस टैरिफ का असर दुनिया भर की लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2.8 अरब लोगों का कल्याण भारत-चीन द्विपक्षीय सहयोग से जुड़ा है.

उन्होंने आगे कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर भारत-चीन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री सात साल के अंतराल के बाद शनिवार को दो दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे हैं.

भारत-चीन सीमा पर सैनिकों की वापसी पर क्या बोले पीएम मोदी

सीमा तनाव पर पीएम मोदी ने कहा कि सैनिकों की वापसी के प्रयासों के बाद भारत-चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है और उन्होंने दोहराया कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर संवाद और कूटनीति आवश्यक है. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सीमा प्रबंधन पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच आपसी सहमति है.

सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा

भारतीय नेता ने भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की भी घोषणा की, जो 2020 के सीमा संघर्ष के बाद दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद, दोनों देशों के बीच सामान्य यात्रा और व्यावसायिक संबंधों को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की चीन द्वारा सफलतापूर्वक अध्यक्षता किए जाने पर राष्ट्रपति शी को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षीय मंच के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में बीजिंग के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है.

बता दें कि एससीओ शिखर सम्मेलन 31 अगस्त की शाम तियानजिन के मीजियांग कन्वेंशन एंड एक्ज़िबिशन सेंटर में शुरू होगा. भारत के अलावा, बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इसमें शामिल होंगे. इसके अलावा, कई डायलोग पार्टनक और ओब्जर्वर भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है और 2005 से पर्यवेक्षक रहा है.

यह भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, अच्छे संबंधों पर जोर