संतु दास

नई दिल्ली: एकल उपयोग वाली प्लास्टिक यानी डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पादों से होने वाला प्रदूषण समग्र पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है. इस प्रतिबंध के बावजूद इंडिया में 1,985 टन प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुएं जब्त की गई हैं.

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध सहित नियमों के प्रवर्तन के लिए वैधानिक ढांचा और निर्धारित प्राधिकारी प्रदान करते हैं. एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम और कूड़ा फैलाने की संभावना ज़्यादा होती है. इस पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइरीन, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेटों के चारों ओर लपेटने या पैकिंग करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर शामिल हैं.

यह 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाता है.

यह मुद्दा भारत और अन्य देशों के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है. इसके पीछे की वजह ये है कि इन प्लास्टिक को विघटित होने में कई वर्ष लगते हैं. इसलिए इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.

भारत में, प्रति वर्ष लगभग 35 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है. इसमें प्रति व्यक्ति औसतन 11 किलोग्राम प्लास्टिक की खपत होती है.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मुताबिक, जुलाई 2022 से जुलाई 2025 की अवधि के दौरान कुल 8,61,740 निरीक्षण किए गए हैं. इस दौरान 1,985 टन प्रतिबंधित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं जब्त की गई हैं. साथ ही कुल 19.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

पहचानी गई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध ने नवीन पर्यावरणीय विकल्पों के विकास को गति दी है. केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों ने पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए कदम उठाए हैं.

प्लास्टिक पैकेजिंग पर केंद्रीकृत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पोर्टल के मुताबिक, 51,838 उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक तथा 2,948 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता पोर्टल पर पंजीकृत हैं.

पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्रालय के अनुसार, 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग पर ईपीआर दिशानिर्देशों की अधिसूचना के बाद से, लगभग 157 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे का पुनर्चक्रण किया जा चुका है.

माना जाता है कि एकल-उपयोग प्लास्टिक को सड़ने में कई साल लगते हैं. इससे मिट्टी और पानी दूषित होता है और भूमि, जल और वन्य जीवों के लिए खतरा पैदा हो सकता है.

कुछ मामलों में, पानी या भोजन में एकल-उपयोग प्लास्टिक की उपस्थिति मानव शरीर में प्लास्टिक की उपस्थिति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन रही है.

एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का उल्लेख करते हुए, पर्यावरण विशेषज्ञ दीपक रमेश गौड़ ने शुक्रवार को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को पूरी तरह से समाप्त करने के स्थायी समाधान पर जोर दिया.

उन्होंने कहा, "एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को ज़ब्त करना कोई समाधान नहीं है. ऐसी वस्तुएं पर्यावरण के साथ-साथ मानव जीवन के लिए भी खतरा हैं. प्लास्टिक ऐसी चीज है, जिसे सड़ने में कई साल लगते हैं. इसलिए, प्लास्टिक का उत्पादन नहीं होना चाहिए."

पर्यावरणविदों ने यह भी बताया कि प्लास्टिक से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

डॉ. गौर ने कहा, "हम (प्लास्टिक प्रदूषण का) कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल रहे हैं. हम बस समस्याओं को दबाए हुए हैं. समय की मांग है कि समस्याओं को खत्म किया जाए. हमारा लक्ष्य 2024 तक देश को प्लास्टिक मुक्त बनाना होना चाहिए."

बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहा जाता है. उन प्लास्टिक उत्पादों को कहा जाता है जिनका उपयोग केवल एक ही बार किया जाता है. और उसके बाद फिर उसे फेंक दिया जाता है. ये प्रोडक्ट आमतौर पर पैकेजिंग, खाद्य सेवा वस्तुओं, और व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं.

इस तरह से गौर करें तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वे गैर-बॉयोडिग्रेडेबल हैं. साथ ही कचरा प्रबंधन प्रणालियों पर बोझ डालते हैं.