'टैरिफ की वजह से चीन-रूस के करीब आ गया भारत', अमेरिका के 19 सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप को लिखा पत्र

अमेरिकी सांसदों ने ट्र्ंप प्रशासन से भारत पर बढ़ाए गए टैरिफ को वापस लेने की मांग की है.

President Donald Trump
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 11:31 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 12:01 AM IST

नई दिल्ली/वाशिंगटन : 19 अमेरिकी सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र लिखकर उनसे भारत-अमेरिका महत्वपूर्ण साझेदारी को पुनर्स्थापित और दुरुस्त करने का आग्रह किया.

इस पत्र पर कई प्रमुख डेमोक्रेटिक नेताओं ने सह-हस्ताक्षर किए, जिनमें डेबोरा रॉस, रो खन्ना, ब्रैड शेरमेन, सिडनी कामलागर-डोव, राजा कृष्णमूर्ति और प्रमिला जयपाल शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि किसी भी रिपब्लिकन सांसद ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए.

कांग्रेस सदस्यों ने चेतावनी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने से भारत के साथ संबंध खराब हुए हैं और अमेरिकी उपभोक्ताओं और निर्माताओं, दोनों को नुकसान पहुंचा है.

उन्होंने कहा, "हम कांग्रेस के सदस्य के रूप में यह पत्र लिख रहे हैं, जो उन जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां बड़े, जीवंत भारतीय-अमेरिकी समुदाय हैं और जिनके भारत के साथ मजबूत पारिवारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं. आपके प्रशासन की हालिया कार्रवाइयों ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे दोनों देशों के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. हम आपसे इस महत्वपूर्ण साझेदारी को पुनर्स्थापित और दुरुस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करते हैं."

सांसदों ने ट्रंप से अपनी टैरिफ नीति की समीक्षा करने और भारतीय नेतृत्व के साथ बातचीत जारी रखने का आह्वान किया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि आगे का रास्ता टकराव की नहीं, बल्कि पुनर्संतुलन की मांग करता है.

उन्होंने आगे कहा कि 50 प्रतिशत टैरिफ ने "अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें" बढ़ा दी हैं और "उन जटिल आपूर्ति श्रृंखलाओं को नुकसान पहुंचाया है जिन पर अमेरिकी कंपनियां उत्पादों को बाज़ार में लाने के लिए निर्भर करती हैं."

उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापारिक साझेदारी को बेहद महत्वपूर्ण बताया जो "दोनों देशों में लाखों नौकरियों" का समर्थन करती है.

अमेरिकी निर्माता सेमीकंडक्टर से लेकर स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में प्रमुख इनपुट के लिए भारत पर निर्भर हैं. भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी कंपनियों को दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते उपभोक्ता बाज़ारों में से एक तक पहुंच प्राप्त होती है, जबकि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जिससे हमारे समुदायों में नए रोज़गार और अवसर पैदा करने में मदद मिली है.

पत्र में आगे कहा गया है, “यह अंधाधुंध टैरिफ वृद्धि इन संबंधों को ख़तरे में डालती है, अमेरिकी परिवारों की लागत बढ़ाती है, अमेरिकी कंपनियों की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को कम करती है, और अभूतपूर्व नवाचार और सहयोग को कमज़ोर करती है.

सदन के सदस्यों ने यह भी चेतावनी दी कि ट्रंप प्रशासन की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों ने भारत सरकार को रूस और चीन के साथ "अपने राजनयिक और आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है" और नई दिल्ली की "चीन की बढ़ती आक्रामकता के प्रतिकार के रूप में अपरिहार्य भूमिका" पर प्रकाश डाला है.

इसमें ज़ोर दिया गया, “यह घटनाक्रम विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि क्वाड (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ) में अपनी भागीदारी के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिरकारी शक्ति के रूप में भारत का महत्व बढ़ रहा है. भारत रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण साझेदार बन गया है, अमेरिकी सेनाओं के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका और हमारे सहयोगियों के साथ रचनात्मक रूप से काम कर रहा है."

उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका "ऐसी लोकतांत्रिक परंपराएं साझा करते हैं जो हमें हमारे सत्तावादी प्रतिस्पर्धियों से अलग करती हैं" और राष्ट्रपति से "भारत के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता" की पुष्टि करने का आह्वान किया.

उन्होंने लिखा, "हमारी साझेदारी दुनिया को दिखाती है कि सहयोग और आपसी सम्मान के ज़रिए स्वतंत्र और खुले समाज समृद्ध हो सकते हैं. रक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा बाज़ार, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन जैसे क्षेत्रों में अमेरिका-भारत सहयोग की गहराई और व्यापकता को देखते हुए, यह ज़रूरी है कि हमारा देश भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करे."

