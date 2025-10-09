ETV Bharat / bharat

188 साल पुराना इतिहास समेटे मसूरी का ये डाकघर, जिम कॉर्बेट के पिता थे यहां पोस्ट मास्टर

डाकघरों की शाखाएं और विस्तार: मसूरी और उसके आसपास डाकघर कई शाखाएं भी खुलीं, जो समय के साथ बंद हुईं या विलय कर दी गईं. 1854 में चार्लेविले होटल की शाखा, 1890 में बार्लोगंज शाखा, स्थानीय निवासियों और सेंट जॉर्ज कॉलेज के लिए 1900 में लाइब्रेरी बाजार में शाखा, बाद में यह सवॉय होटल शाखा बन गई. ओल्क ग्रोव स्कूल और झड़ीपानी क्षेत्र में एक शाखा, प्रारंभ में डेवोनशायर हाउस की शाखा, जो लंढौर क्षेत्र को सेवा देती रही.

इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि 1935 में प्रकाशित ''मसूरी मिसलेनी'' में स्पष्ट उल्लेख है कि जीपीओ (जनरल पोस्ट ऑफिस) को 1908 में वर्तमान स्थान रॉक स्टोन हाउस में स्थानांतरित किया गया था. 1930 के भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों में भी कुलरी क्षेत्र में रॉक स्टोन हाउस के रूप में दर्शाया गया है. इन स्रोतों के आधार पर भारद्वाज का मानना है कि मसूरी में जीपीओ की स्थापना 1836 की तुलना में कहीं पहले हुई होगी. संभवत 1800 के दशक की शुरुआत में. उन्होंने बताया कि 1860 में कहा जाता था कि जीपीओ को डेवोनशायर हाउस में शिफ्ट किया गया. बाद में इसे रॉक स्टोन हाउस कुलरी क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया, जहां आज भी यह स्थित है.

आम नागरिकों के लिए भी संवाद का प्रमुख माध्यम था ये डाकघर : गोपाल भारद्वाज बताते है कि ब्रिटिश काल में डाकघरों का बहुत सामरिक महत्व होता था. मसूरी के लंढौर डाकघर जैसे अन्य डाकघर इसी वजह से प्राइम लोकेशन पर बनाए गए थे. लंढौर डाकघर ने बतौर मुख्य डाकघर वर्ष 1909 तक सेवाएं दी. वही 1909 में ही मसूरी के मध्य कुलड़ी में नया मुख्य डाकघर बन गया. 1909 तक यह डाकघर न सिर्फ सैनिकों और अधिकारियों की डाक सेवा करता रहा, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी संवाद का प्रमुख माध्यम था.

मसूरी का मुख्य डाकघर: इतिहासकार और मसूरी के स्थानीय निवासी गोपाल भारद्वाज ने कहा कि लंढौर की तंग गलियां, पुराने बाज़ार और ब्रिटिश आर्किटेक्चर की इमारतों के बीच बावड़ी के पास स्थित यह डाकघर कभी मसूरी का मुख्य डाकघर हुआ करता था.

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि इतिहास का जीता-जागता दस्तावेज़ भी है. यहां स्थित लंढौर डाकघर उसी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसकी नींव 1837 में मसूरी के संस्थापक कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने रखी थी.

यहां प्रयोग की जाने वाली मोहर पर आज भी ''सवाय मसूरी'' लिखा हुआ है. (ETV Bharat)

गोपाल भारद्वाज ने बताया कि समय के साथ कई शाखाएं बंद या विलय हो गईं, लेकिन आज भी लंढौर बाजार में एक छोटा डाकघर लोगों को अपनी सेवा दे रहा है. स्थानीय लोग कहते हैं कि वह डाकघर रखरखाव की कमी और संसाधन अभाव से जूझ रहा है. अगर इन पुरातन डाकघरों को हेरिटेज पोस्ट ऑफिस घोषित किया जाए, तो न सिर्फ उनका संरक्षण हो सकता है, बल्कि यह पर्यटन आकर्षण भी बन सकते हैं.

मसूरी के कई डाकघरों से स्थानीय लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है. (ETV Bharat)

जब डाकिये ही देश-दुनिया से संपर्क का जरिया थे: प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड जो खुद लंढौर के निवासी हैं, बताते हैं कि वे 1964 से इस डाकघर की सेवाएं ले रहे हैं. उन्होंने अपनी कहानियों में कई बार लंढौर डाकघर और वहां से चिट्ठी लाने वाले डाकियों का ज़िक्र किया है.

मसूरी में पोस्टल सर्विस को लेकर बड़ा इतिहास (ETV Bharat)

डाकघर से जुड़ी पुराने लोगों की भावनाएं: पूर्व में दिये गए इंटरव्यू में रस्किन बांड ने कहा था कि पहले के समय में यह डाकघर ही हमारे देश-दुनिया से संवाद का एकमात्र ज़रिया था. आज भले ही तकनीक ने बहुत कुछ बदल दिया हो, लेकिन भावनाएं अब भी वहीं की वहीं हैं.

जिम कॉर्बेट के पिता से भी जुड़ा है यह डाकघर: इस डाकघर का एक और ऐतिहासिक पक्ष है. प्रसिद्ध शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट ने 1850 से 1863 तक यहां पोस्ट मास्टर के रूप में सेवाएं दी थीं. उस दौर में डाकघर का संचालन किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ होता था.

इतिहासकार गोपाल भारद्वाज (ETV Bharat)

सवाय होटल का डाकघर भी बना पर्यटकों का आकर्षण: मसूरी के लाइब्रेरी बाजार स्थित सेवाय होटल परिसर में 1902 में स्थापित डाकघर भी ब्रिटिशकालीन धरोहरों में से एक है. इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि यहां प्रयोग की जाने वाली मोहर पर आज भी ''सवाय मसूरी'' लिखा हुआ है.

घुंघरू भाले से पहाड़ नापता था डकिया: वहीं, लेखक गणेश शैली बताते हैं कि उस समय इस डाकघर का किराया सिर्फ 99 रुपये प्रतिवर्ष था, जो आज तक यथावत है. यह डाकघर खासकर विदेशी पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल भी बन गया था. उत्तराखंड की बात करें तो सुदूर पहाड़ों पर बसे छोटे गांव तक डाक हरकारा (डाकिया) एक भाला जिस पर घुंघरू लगे होते थे. उसके सहारे कई पहाड़ नापता था और गांव में चिट्ठी बांटने का काम करता था. डाक हरकारे को भाला जंगली जानवरों से बचाव के लिए दिया जाता था और उसको घुंघरू इसलिए लगाया जाते थे, ताकि दूर से डाक हरकारे की जानकारी मिल जाए.

इतिहासकार गोपाल भारद्धाज ने बताया मसूरी के डाकघरों को इतिहास. (ETV Bharat)

अंग्रेजों की रणनीति और डाकघरों का सामरिक महत्व: ब्रिटिश हुकूमत ने मसूरी, अल्मोड़ा, चकराता, नैनीताल और देहरादून जैसे प्रमुख स्थानों में डाकघर स्थापित किए. ये डाकघर सिर्फ सूचना के आदान-प्रदान का माध्यम नहीं थे, बल्कि सैन्य रणनीति का भी हिस्सा थे.

उदाहरण स्वरूप देहरादून का पहला डाकघर ओल्ड कैंट परेड ग्राउंड में बनाया गया था, जो तत्कालीन सेना के मुख्यालय के पास था. डाक सेवा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी कल थी. आज जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तब भी भारतीय डाक विभाग खुद को तकनीकी रूप से उन्नत कर रहा है.

आज डाक सेवा केवल चिट्ठी तक सीमित नहीं है. डाक विभाग बैंकिंग, ई-कॉमर्स, पार्सल सेवा और सरकारी योजनाओं के भौतिक सत्यापन जैसी तमाम जिम्मेदारियां निभा रहा है. उत्तराखंड में वर्तमान में 2,722 डाकघर हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं. यह डाक नेटवर्क आज भी प्रदेश के 1.17 करोड़ लोगों के लिए संवाद, सेवा और सुरक्षा का प्रतीक बना हुआ है. अनुसूया प्रसाद, निदेशक देहरादून, परिमंडल

डाक विभाग अब बन रहा है कम्युनिटी सर्विस सेंट: आज किसी भी डाकघर में ग्राहक, अपने किसी भी बैंक खाते से लेन-देन कर सकता है. डाक एटीएम, डाक पासबुक, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और भारत सरकार की योजनाओं का सत्यापन ये सब डाकघरों में संभव हो चुका है.

1837 से संवाद की परंपरा. (ETV Bharat)

संवेदनाओं से जुड़ा एक संस्थान: जहां एक ओर पुराने डाकघरों की इमारतें इतिहास की याद दिलाती हैं, वहीं उनकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है. डाक विभाग आज भी उस भरोसे का नाम है, जो घर से दूर बैठे अपने लोगों की आवाज़ बनकर आता है. कभी एक चिट्ठी बनकर, कभी एक पार्सल बनकर और कभी एक बैंकिंग सेवा के रूप में.

