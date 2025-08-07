नई दिल्ली: सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि इस साल 30 जुलाई तक जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण उत्तराखंड 1626 लोगों की जान जा चुकी है. यह जानकारी उत्तराखंड के धराली में पांच अगस्त को विनाशकारी बाढ़ आने के बाद सामने आई है.

आंध्र प्रदेश 343, मध्य प्रदेश 243 और हिमाचल प्रदेश 195 लोगों की मौत के साथ प्राकृतिक आपदा में अधिकतम मानव हताहतों वाले टॉप तीन राज्य हैं. ऐसी जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 157817.63 हेक्टेयर फसल क्षेत्र भी क्षतिग्रस्त हुआ है.

प्रभावित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

देश भर में 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पिछले चार महीनों के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण मानव हताहतों की सूचना मिली है. जम्मू-कश्मीर (37), उत्तर प्रदेश (23), त्रिपुरा (24), राजस्थान (79), पंजाब (24), मेघालय (14), महाराष्ट्र (90), केरल (97), कर्नाटक (102), गुजरात (70), बिहार (101), असम (32) सहित कुछ प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण मानव हताहतों की सूचना मिली है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के गरज और बिजली के खतरों की निर्बाध निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनियों के प्रसार के लिए एक व्यापक प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा, "यह निगरानी प्रणाली सरफेस ओब्जर्वेशन, एक व्यापक रडार नेटवर्क, सैटेलाइट-बेस्ड प्लेटफॉर्म और ग्राउंड बेस्ड लाइटनिंग नेटवर्क को इंटिग्रेट करती है. यह सिस्टम जिले और शहर स्तर तक लोकेशन-स्पेसिफिक मॉनिटरिंग को सक्षम बनाती है, जिसमें मिनटों से लेकर घंटों तक का समय-निर्धारण होता है."

राय के अनुसार मॉनिटरिंग सिस्टम वर्तमान में एक ग्राउंड-बेस्ड लाइटनिंग डिडेक्शन नेटवर्क संचालित करता है, जिसमें पूरे भारत में रणनीतिक रूप से वितरित 102 सेंसर शामिल हैं. IMD संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (NWP) मॉडल और सिनॉप्टिक-स्केल एनालिसिस का लाभ उठाते हुए, 5 दिन पहले तक गरज और बिजली की चेतावनी जारी करता है.

राय ने कहा, "ये पूर्वानुमान मौसम विज्ञान उप-मंडल और जिला स्तर पर बहु-खतरा रंग-कोडित प्रारूपों में प्रदान किए जाते हैं, और हर छह घंटे में अपडेट किए जाते हैं। इसके अलावा, आईएमडी जिला और स्टेशन स्तर पर गरज और बिजली के लिए रंग-कोडित नाउकास्ट प्रदान करता है, जिसे हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। ये प्रसारण उपग्रह इमेजरी, रडार अवलोकनों और भू-आधारित बिजली संसूचन नेटवर्क के डेटा पर आधारित होते हैं."

राय ने कहा, "ये पूर्वानुमान मौसम विज्ञान सब-डिविजन और जिला स्तर पर मल्टी हजर्ड-कोडेड फॉरमेंट में प्रदान किए जाते हैं और हर छह घंटे में अपडेट किए जाते हैं. इसके अलावा, आईएमडी जिला और स्टेशन स्तर पर गरज और बिजली के लिए कलर-कोडेड अघोषित पूर्वानुमान प्रदान करता है, जो हर तीन घंटे में अपडेट किया जाता है. ये ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट इमेज, रडार ओब्डर्वेशन और भू-आधारित बिजली पहचान नेटवर्क के आंकड़ों पर आधारित होते हैं." ।

IITM का लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क सिस्टम

दिलचस्प बात यह है कि पुणे स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी (IITM) ने बिजली गिरने की सटीक स्थिति और पता लगाने के लिए देश भर में फैले 112 सेंसरों वाला एक लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क स्थापित किया है.

राय ने कहा, "चूंकि प्रत्येक सेंसर 200 से 250 किलोमीटर के दायरे में कवरेज प्रदान कर सकता है, इसलिए अब पूरा देश इस नेटवर्क से कवर हो गया है.लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क से प्राप्त बहुमूल्य जानकारी का उपयोग करके, दामिनी: लाइटनिंग अलर्ट नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है. यह ऐप यूजर्स के आस-पास वर्तमान में हो रही बिजली गिरने की सटीक स्थिति बताता है और 20 से 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने की चेतावनी पहले ही जारी कर देता है."

NDMA के दिशानिर्देश

नेशनल डिजाजस्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (NDMA) ने भी इस साल फरवरी में गरज, बिजली, तूफ़ान, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये दिशानिर्देश ऐसी मौसमी घटनाओं के दौरान जीवन की सुरक्षा के लिए निवारक और तैयारी के उपायों का विवरण देते हैं.

186 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजना

राय ने बताया, "केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित दस राज्यों के 50 बिजली संभावित जिलों के लिए 186.78 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय वाली बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना को मंज़ूरी दी है."

उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य बिजली गिरने से होने वाली मौतों, पशुधन की हानि और बुनियादी ढांचे को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करना है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य बिजली जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, विनिर्माण और तकनीकी प्रगति के माध्यम से आत्मनिर्भरता विकसित करना भी है.

IMD के आंकड़े (1950-1980) दर्शाते हैं कि पूर्वोत्तर, केरल और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में हर साल 80 से ज़्यादा दिन गरज और बिजली गिरने के होते हैं. भारत में हर साल 2,500 से ज़्यादा लोग गरज और बिजली गिरने से मरते हैं. भविष्य में देश में गरज और धूल भरी आंधियों की गंभीरता और आवृत्ति में भी वृद्धि देखी जा सकती है.

एक्सपर्ट की राय

ईटीवी भारत से बात करते हुए एनडीएमए के पूर्व सदस्य ब्रिगेडियर बीके खन्ना ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थानीय सरकारों को दिशानिर्देशों को लागू करने में ईमानदारी बरतनी चाहिए. खन्ना ने कहा, "कई मौकों पर यह पाया गया है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जारी किए गए निवारक दिशानिर्देशों का स्थानीय अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया गया है."

2013 केदारनाथ बाढ़ के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए खन्ना ने कहा कि अदालत के निर्देशों का उद्देश्य भविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए नदी क्षेत्रों के पास निर्माण और आवास को विनियमित करना था.

खन्ना ने कहा, "इन निर्देशों में बस्तियों को स्थानांतरित करने, नदी तटों के पास निर्माण को प्रतिबंधित करने और बेहतर आपदा प्रबंधन योजनाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था. कई जगहों पर निर्देशों का अभी भी ठीक से पालन नहीं किया गया है."

जहां तक मैदानी इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं का सवाल है, खन्ना ने कहा कि स्थानीय सरकार को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों को आपदा-पूर्व और आपदा-पश्चात शमन उपायों के रूप में लागू करना चाहिए.

खन्ना ने कहा, "प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सकता है, लेकिन हां, हम ऐसी आपदाओं की संवेदनशीलता को कम करने के लिए ज़रूर कदम उठा सकते हैं."

