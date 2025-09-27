IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के मामले से 15वें जज ने खुद को किया अलग, जानिए कारण
15वें न्यायाधीश ने आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी मामले से खुद को अलग किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 27, 2025 at 7:29 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड कैडर के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामले की सुनवाई से एक और जज ने खुद को दूर कर लिया है. नैनीताल हाईकोर्ट न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी ने भी खुद को इस मामले से अलग कर लिया है. आईएफएस अधिकारी संजय चतुर्वेदी से जुड़े मामले से खुद को अलग करने वाले न्यायमूर्ति मैठाणी 15वें जज हैं.
26 सितंबर को न्यायमूर्ति मैठाणी ने आदेश जारी करते हुए कहा, 'मामला उस बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिसमें मैं (रविंद्र मैठानी, न्यायमूर्ति) सदस्य नहीं हूं'. हालांकि, उन्होंने आदेश में खुद को अलग करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है.
दरअसल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के सदस्यों और रजिस्ट्री अधिकारियों के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका से जुड़ा है. आईएफएस संजीत चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि कोर्ट के द्वारा दिए गए स्थगन आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई और उनके खिलाफ गलत बयान दिए गए. इस पर उन्होंने कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. इससे पहले इस मामले की सुनवाई करने वाली 14वीं जज नैनीताल की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) जस्टिस नेहा कुशवाहा ने भी इस केस से खुद को अलग कर लिया था.
संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामलों में अब तक कुल 15 जज अलग हो चुके हैं. जिनमें दो सुप्रीम कोर्ट के जज, तीन उच्च न्यायालय के जज, दो निचली अदालतों के जज और 8 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के जज शामिल हैं.
अब तक सुनवाई से दूर हुए 15 जज: ये सिलसिला नया नहीं है. आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामलों में 2013 से लेकर अब तक 15 जज सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई (2013) और यूयू ललित (2016) ने भी संजीव की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका से दूरी बनाई. 2018 में शिमला कोर्ट के जज ने भी एक मानहानि केस से हटे, जिसमें हिमाचल के चीफ सेक्रेटरी विनीत चौधरी ने संजीव पर केस किया था. 2019 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) चेयरमैन जस्टिस नरसिम्हन रेड्डी अनचाहे घटनाक्रम का हवाला देकर हटे. फरवरी 2025 में CAT जज हरविंदर कौर ओबेरॉय और बी आनंद भी बिना वजह बताए हट गए. इतना ही नहीं, जून 2025 में नैनीताल की ACJM जस्टिस नेहा कुशवाहा ने भी इस केस से खुद को अलग कर लिया था.
ये भी पढ़ें: