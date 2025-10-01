ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा भारत, केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूरे भारत में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने का फैसला किया. संविधान सभा ने बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इसके 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में देशव्यापी समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. राष्ट्रगान के बराबर दर्जा

'India.Gov' पोर्टल के अनुसार वंदे मातरम की रचना चटर्जी ने संस्कृत में की थी. इसे राष्ट्रगान, जन-गण-मन के बराबर दर्जा प्राप्त है. साथ ही बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए. महत्वपूर्ण फैसलों में 2025-31 तक 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' के लिए 11,440 करोड़ रुपये को मंजूरी देना शामिल है.